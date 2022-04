RCA : les nombreuses difficultés des réfugiés sud-soudanais

Le rêve d’un enfant réfugié

En République centrafricaine, plus du quart des habitants ont été obligés de fuir leur domicile à cause de la guerre civile et des hostilités. Beaucoup ont trouvé refuge dans des camps pour personnes déplacées. La DW a rencontré Ghislain, un très jeune réfugié, qui se bat pour survivre dans ce camp et s’assurer un avenir plus serein.