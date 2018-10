RCA : l’éventuelle destitution du président de l’Assemblée suscite des craintes

Selon les pétitionnaires, la confiance existant entre les députés et leur président n’existe plus. Il est entres autres reproché à Abdoulkarim Meckassoua d’empêcher le bureau de l’Assemblée nationale de fonctionner normalement, par la rétention des rapports, par exemple. Les députés lui reprochent aussi le non-respect de certaines procédures relatives aux marchés publics et des détournements des deniers de l’Assemblée nationale centrafricaine.

C’est pourquoi, 95 députés, toutes tendances confondues sur 140 demandent le départ d'Abdoul Karim Meckassoua. Selon plusieurs sources, c’est le président Faustin-Archange Touadéra qui serait à la manœuvre pour destituer celui qui est dans l’ordre protocolaire, la deuxième personnalité de l’État. Une information que l’intéressé a toujours nié.





Par ailleurs, les Présidents des commissions de l’Assemblée nationale se réunissent ce mercredi à Bangui pour poursuivre l’examen de cette affaire. Et c’est le vendredi 26 octobre que la plénière devra statuer sur la déchéance ou non d'Abdoul Karim Meckassoua.

Selon le journaliste centrafricain, Rocka Rollin Landoung , destitué Abdoul Karim Meckassoua risquerait de réveiller les vieux démons de la division et de la déstabilisation de la RCA. Car le président de l’Assemblée nationale est le député du troisième arrondissement de Bangui, un quartier majoritairement habités par des musulmans, qui se reconnaissent en lui.

