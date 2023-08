Il y a 50 ans, la première soirée de hip hop dans le Bronx

Le mouvement a connu ses débuts dans les années 1970, dans le Bronx et d'autres quartiers de New York.

Le rap ou le hip hop ? Les deux sont possibles, mais alors que le rap est seulement lié à la musique, avec un débit vocal rapide et rythmé, le hip hop est un terme plus large qui englobe les DJ, le break dance et les graffitis.

Le mouvement a connu ses débuts dans les années 1970, dans le Bronx et d'autres quartiers de New York, comme le Lower East Side, ou Harlem. Un demi de siècle après, le rap est une musique qui a conquis le monde.

Joyeux et revendicatif

Pour écouter du rap, il fallait se rendre dans les quartiers pauvres du Bronx aux Etats-Unis car on ne pouvait pas acheter d'albums et cette musique n’était pas encore diffusée à la radio. Les premiers groupes se nomment Grandmaster Flash, Afrika Bambaata, Run-DMC, Public Ennemy, NWA ou encore LL Cool J.

Le hip-hop a toujours été la voix des populations précarisées, des jeunes noirs qui subissaient le chômage et le racisme.

Snoop Dogg est l'un des rappeurs les plus célèbres au monde Image : Catherine Powell/Getty Images via AFP

Pourtant, les premiers tubes étaient plutôt festifs, se rappelle Didier Awadi, l’un des précurseurs du hip hop en Afrique francophone.

"Nous, à Dakar, on recevait la musique des Etats-Unis, celle qui venait d'Europe parce que les Sénégalais sont de gros voyageurs, donc on avait des cassettes audios et vidéos. Et on voyait à la télévision ces nouvelles danses comme le break dance, etc..."

De nombreux rappeurs américains qui ont atteint les sommets sont issus des milieux pauvres dans lesquels le hip-hop a pris naissance.

Mais cinquante ans plus tard, les stars du rap sont très riches, elles exhibent leur fortune en portant de lourdes chaînes en or, en buvant du cognac premier cru et en conduisant ou des voitures de luxe.

Est-ce que cela n’est pas en contradiction avec l’esprit du début, celui de la dénonciation des injustices sociales et des discriminations raciales ? Didier Awadi ne le pense pas.

"Le hip hop à l'origine n'est pas venu de la contestation. La première soirée de hip hop, le 11 août 1973, (la soirée organisée par le DJ Kool Herc dans le Bronx est officiellement considérée comme étant celle de la naissance de ce mouvement, ndlr) c'étaient des Dj qui faisaient des fêtes dans les quartiers mais ensuite, c'est devenu un moyen pour les gens des ghettos noirs d'avoir un moyen d'expression par rapport à la violence…"

Le 1520 de la Sedgwick Avenue est considéré comme le lieu de naissance du hip-hop Image : Seth Wenig/AP Photo/picture alliance

Succès planétaire

Avec ses millions d’albums vendus à travers la planète, le rap est l'un des genres musicaux les plus populaires au monde.

Au cours des décennies suivantes, il a produit aux Etats-Unis des superstars comme Tupac, Jay-Z, Snoop Dogg, Kanye West et Kendrick Lamar, pour ne citer que les plus célèbres.

Au-delà des Etats-Unis, le rap s'est aussi répandu dans le monde entier comme en Afrique. Comment le hip hop influence-t-il l’industrie de la musique, la mode, le cinéma, la publicité et l'art sur le continent ?

"Le hip hop est une culture urbaine vraiment très globale et qui influence beaucoup de domaines parce que c'est la force de l’Amérique et de Hollywood", répond Didier Awadi.

Le rappeur sénéglais Didier Awadi (A gauche) Image : Presidents d'Afrique

Mais le hip-hop, n’est pas seulement un genre musical, il s’est diffusé au monde des boîtes de nuit où les DJ ont donné naissance au disco puis aux musiques électroniques, mais aussi au domaine du graffiti qui est désormais entré dans les musées.

Finalement, il n’y a que le break dance qui pourrait paraître aujourd’hui un peu daté, même s’il a fait lui aussi sa place dans la danse moderne.