Ramadan, jeûner sans risque pour la santé

Traditionnellement, le ramadan est une période de rassemblements et de prières. Un mois durant lequel les fidèles doivent notamment s’abstenir de manger et de boire du lever au coucher du soleil. Un moment éprouvant pour le corps et l'esprit, surtout si les températures ne sont pas clémentes.

Il est souvent recommandé de faire trois repas au cours de la journée : le premier avant le lever du jour, le second à la rupture du jeûne et le troisième quelques heures (2 ou 3 heures) après.

Alors comment parvenir tout de même à manger équilibré et sans risque pour la santé durant cette période de privation ? Ecoutez les conseils de Gabriel Anani, naturopathe et conseiller en nutrition.