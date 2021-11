Ralf Ragnick attendu en tant que nouveau manager de Manchester United

Après le limogeage du Norvégien Ole Gunnar Solskjaer il y a bientôt une semaine la direction de Manchester United s'est intéressée à Ralf Rangnick selon la presse britannique "The Athletic". Rangnick (63 ans) va occuper le rôle d'entraineur jusqu'au terme de la saison en cours. Ensuite il travaillera en tant que consultant pour le club pendant deux ans, toujours selon le site britannique "The Athletic"

Ralf Rangnick jouit de bonne réputation

Il est notamment connu pour avoir fait progresser aussi bien le RB Salzbourg en Autriche, qu' au Brésil où la multinationale Red Bull s'est associée au Brangatino, et également en Allemagne avec Leipzig. Ragnick a également guidé Schalke 04 jusqu'aux demi-finales de la Ligue des champions UEFA en 2011. La formation de Gelsenkirchen avait cette année été éliminée par Manchester United. Il était jusque là directeur sportif au Lokomotiv Moscou. A Manchester United, Ralf Ragnick pourrait même faire ses débuts ce week-end lors du match de Premier League contre le FC Chelsea de son compatriote Thomas Tuchel.

Des fresques murales en mémoire de Maradona

Un an après la mort de Maradona

En Argentine, des statues, des monuments et des dizaines de fresques murales, ont fleuri depuis un an dans plusieurs villes du pays en mémoire de Maradona . Pour Jorge Navarro, habitant de Buenos Aires, Maradona reste inoubliable : "nous voulions tous avoir quelque chose de Diego et Diego a pris une partie de nous", a-t-il repris la phrase célèbre en Argentine.

Maradona est décédé à l'âge de 60 ans, des suites de l'AVC. Il avait aidé son pays a remporté plusieurs titres, notamment la Coupe du monde 1986 qui s'est déroulée au Mexique.