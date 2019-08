Racisme : Paul Pogba soutenu par ses coéquipiers et Manchester United

Le milieu de terrain a immédiatement été soutenu par ses coéquipiers, à l'instar de Marcus Rashford et Harry Maguire, ainsi que par ses dirigeants. "Manchester United est dégoûté par les abus raciaux perpétrés contre Paul Pogba la nuit dernière et nous les condamnons catégoriquement", a indiqué le club dans un communiqué. United qui a promis "d’identifier les quelques personnes impliquées dans ces incidents et de prendre les mesures qui s’imposent".

Troisième incident raciste en moins d'une semaine

Mercredi dernier, l'attaquant Tammy Abraham, joueur de Chelsea, s'était fait insulter après avoir raté son tir au but en Supercoupe d'Europe face à Liverpool. Et ce weekend, le Franco-Ivoirien Yakou Meïté, qui joue à Reading, en Championship (deuxième division anglaise), avait été traité de "singe" après avoir également manqué un pénalty. L'attaquant a effectué une capture d'écran de cette "conversation" sur Instagram avant de la publier sur Twitter :

Face à cette recrudescence du racisme, les dirigeants de Manchester United ont demandé à rencontrer leurs homologues de Twitter afin d'endiguer le problème.

Un bon point pour l'Ajax

Sinon, hier soir, on jouait les matchs aller la première partie des barrages pour la Ligue des Champions. A Nicosie, l'Ajax Amsterdam a fait 0-0 contre l'APOEL. De son côté, le Slavia Prague, où évolue l'Ivoirien Ibrahim Traoré, est allé gagner 1-0 en Roumanie sur la pelouse de Cluj, tandis que les Belges du FC Bruges se sont imposés 1-0 en Autriche sur le terrain du LASK Linz. Ce soir, le Dinamo Zagreb accueille Rosenborg, l'Olympiakos reçoit le FK Krasnodar, tandis que les Young Boys Berne seront opposés à l'Etoile Rouge de Belgrade. Ces rencontres débuteront à 19h en temps universel. Les matchs retour auront lieu la semaine prochaine.

Dixième médaille d'or pour l'Egypte

Suite de la 12ème édition des Jeux Africains, qui se déroulent à Rabat, au Maroc. Hier avaient lieu des épreuves qualificatives en football, en handball, en boxe, mais aussi en aviron et en snooker. Le volleyball de plage est la seule discipline où des médailles ont été distribuées. Chez les dames, la paire égyptienne Farida Elaskalany/Doaa Elghobashy a battu les Kényanes Gaudencia Makokha et Naomie Too deux sets à zéro. Il s'agit de la cinquième médaille d'or de ces Jeux pour l'Egypte, qui trône en tête du classement général avec 10 récompenses. Aujourd'hui, de nouvelles médailles seront distribuées, notamment en natation, en taekwondo ou encore en vélo de montagne.