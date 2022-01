Eco Afrique

Réintroduire des huîtres locales quasi disparues

Au Royaume-Uni, des scientifiques élèvent des huîtres britanniques dans un laboratoire sans but commercial et les réintroduisent dans la mer. En plus de sauver une espèce, ces travaux pourraient permettre d’améliorer la qualité de l’eau grâce à sa filtration par les huîtres.