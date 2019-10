Régionales dans le Land de Thuringe, un scrutin test

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti eurosceptique et anti-migrants, est crédité de plus de 20% des voix. Mais les conservateurs de la chancelière Angela Merkel (CDU), et la gauche radicale n’ont pas dit leur dernier mot. Si du point de vue culturel, la Thuringe est présentée comme unique, politiquement également le Land se démarque. Il est en effet le seul que détient la gauche radicale en Allemagne. Bodo Ramelow est le chef du gouvernement d'une coalition formé par l'extrême gauche, die Linke, le SPD, les sociaux-démocrates et les Verts, depuis 2014. Le succès de sa politique est donc liée selon-lui à cette alliance tripartite. "Nous montrons qu'il est possible de gouverner calmement avec trois partis, ce qui était impensable il y a cinq ans en Allemagne " explique t'il.



Si jusqu’à présent l’alliance tripartite fonctionnait, les choses pourrait se compliquer avec la monté de l'AfD. Certe le parti ne peut espérer gouverner la Thuringe après le scrutin, mais il va à coup sûr compliquer la formation du futur gouvernement (aucun autre parti ne voulant gouverner avec elle, une coalition majoritaire risque de s'avérer impossible à constituer.)

Un scrutin qui suscite l'attention

Outre des problèmes liés au développement des infrastructures, la migration avec le nombre élevé de réfugiés à l'automne 2015 est une explication de la force de l'AfD en Thuringe selon le Politologue Torsten Oppelland "depuis de nombreuses années, les habitants de cette ville sont confrontés à des déclarations selon lesquelles il n'y aurait pas d'argent pour ceci ou cela, pour des postes de police, des lignes de bus ou des travaux de rénovation d'écoles. En 2015, ils ont constaté que des milliards étaient soudainement disponibles pour financer des services d'intégration, ce qui provoque un ressentiment ".

L'AfD parti eurosceptique et anti-migrants est crédité de plus de 20% des voix

La chancelière Angela Merkel observera dans tout les cas attentivement dimanche ce qui se passe en Thuringe. Si la CDU et son partenaire de coalition, le SPD, perdent du terrain ce sera surtout un problème pour Annegret Kramp-Karrenbauer, car ce sera à elle d’annoncer à nouveau de mauvais résultats en tant que présidente de la CDU.

La campagne électorale s'est déroulée dans une atmosphère tendue en Thuringe. L'attentat de Halle dans la région voisine de Saxe-Anhalt début octobre, lors duquel un néo-nazi allemand a tué deux personnes et tenté de commettre un massacre dans une synagogue, a mis par ailleurs l'AfD sous pression. Son candidat Björn Höcke est accusé par ses détracteurs d'avoir idéologiquement nourri le regain actuel de l'antisémitisme dans le pays.