Qui pour succéder à Theresa May?

Les 160.000 membres du parti Tory qui devaient le désigner ont voté hier lundi.

Ce sera peut-être Boris Johnson, 55 ans, ancien maire de Londres et pro-Brexit. Il est face à Jeremy Hunt, 52 ans, actuel ministre des affaires étrangères. Boris Johnson, conservateur connu, est un défenseur du Brexit qu’il soutient fermement et dont il annonce la mise en oeuvre pour le 31 octobre 2019 au plus tard.

Dans les sondages, c'est lui qui est en tête. Mais il fait tout de même face à des contestations.

Les adversaires du Brexit continuent d’alimenter le débat sur sa personnalité. Boris Johnson est présenté comme un opportuniste. Il se serait déclaré en faveur du Brexit pour gagner en popularité et satisfaire ses ambitions personnelles. Des dizaines de milliers de personnes sont encore descendues dans les rues de Londres samedi pour dire "Oui à l’Europe" et "Non à Boris".

Le nouveau premier Ministre qui sera connu tout à l’heure aura la charge de former son gouvernement dans les tout prochains jours après une rencontre avec la Reine Elisabeth II demain mercredi. C'est lui évidemment qui gèrera le dossier brûlant du Brexit !

Boris Johnson maintient que, s'il est élu, ce Brexit aura lieu en octobre prochain, même en cas de refus de l’Union européenne de rouvrir les négociations. Il se présente en sauveur du divorce avec l'Union.

Une hypothèse qui fait peur aux milieux économiques ... Et pourrait lui avoir coûté des voix hier lors du vote.

Résultat de celui-ci dans la matinée !