Que sait-on sur Omicron, le nouveau variant du coronavirus ?

Quels sont les symptômes, qui est concerné ?

Jusqu'ici, l'Association médicale sud-africaine qui a détecté Omicron, dit n'avoir constaté que des symptômes légers, qui n'entraînent pas d'hospitalisation. La majorité des patients concernés sont des hommes, jeunes et sans antécédents médicaux.

Grande fatigue et douleurs musculaires - ce sont les principaux symptômes repérés pour le moment.

Les PCR sont-ils encore efficaces ?

Ce qui inquiète davantage c'est qu'Omicron présente beaucoup plus de mutations que le variant Delta, actuellement dominant - d'où les incertitudes encore nombreuses sur sa dangerosité et sa transmissibilité. Selon l'OMS, les tests PCR restent toutefois efficaces contre le nouveau variant.

Et qu'en est-il des vaccins ?

En attendant que la recherche avance et que les laboratoires puissent déterminer s'ils doivent adapter leur vaccin, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a appelé les Européens à redoubler de précautions sanitaires :

"Nous pouvons vraiment mettre à profit ce temps pour prendre des mesures de précaution. D'abord et avant tout, la priorité absolue est de vacciner, vacciner, vacciner, booster, booster, booster, autant que possible car la vaccination augmente le niveau des anticorps (...). Le deuxième point concerne les mesures très simples comme le port du masque, le lavage des mains et la distanciation sociale. Quelles que soient les propriétés du variant, ce sont des mesures efficaces et nous devons gagner du temps."

Depuis fin 2019, la pandémie de coronavirus a fait au moins 5 millions de morts. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé, devant le Brésil, l'Inde, le Mexique et la Russie.

