Que reste-t-il des Frères musulmans après Morsi ?

Info Matin 7HTU (18.06.19)

Parmi les sujets au menu : le sommet économique entre les Etats-Unis et l'Afrique en l'absence du président Donald Trump, les liens entre désertification et migrations rappelés lors d'une conférence en Turquie, les impacts possbiles des troubles dans le centre du Bénin sur la cohésion nationale et l'Egypte critiquée par l'ONG Human Rights Watch après le décès de l'ex-président Mohamed Morsi.