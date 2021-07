Quatre pédocriminels condamnés en Allemagne

Les quatre hommes accusés ont donc appris le verdict ce mardi (06.07.2021). Le tribunal de Münster, ville de Rhénanie du Nord-Westphalie a également infligé cinq ans de prison à la mère de l'accusé principal de 28 ans, qui était au courant des agissements de son fils et qui a dû répondre de complicité.

Après avoir analysé les preuves, les juges ont estimé qu'il était prouvé que les quatre hommes âgés de 28 à 43 ans avaient abusé sexuellement d'enfants de manière grave.

Actes horribles

Selon l'acte d'accusation, Adrian V. de Münster, qui est considéré comme le principal accusé, a violé le fils de sa partenaire, alors âgé d'une dizaine d'années, et l'a ensuite "offert" via internet à plusieurs hommes. Il a l'habitude d'abuser de ses victimes parfois pendant des jours dans un abri de jardin. Le technicien en informatique de 28 ans, a été condamné à 14 ans de prison.

Les disques durs contenant jusqu'à 500 térabytes de données, notamment vidéos et des photos, saisis chez le principal accusé, féru d'informatique, ont entraîné l'ouverture d'une vaste enquête.

Les trois autres accusés sont âgés de 31 ans, 36 ans et de 43 ans. Ils ont été condamnés respectivement à 12 ans, 10 ans et 11 ans de prison. Ils sont notamment accusés d'avoir participé à un week-end "d'orgie" dans la maison du suspect principal, au cours duquel au moins deux garçons ont été drogués et violés. Avec ce verdict, les juges ont essentiellement suivi les réquisitions du parquet.

Le président du tribunal, Matthias Pheiler a parlé d’un "acte horrible". Les agissements des accusés sont "profondément troublants", les enregistrements vidéo témoignent de leur manque de scrupules et ont également donné l'impression que les abus sexuels étaient le "triste quotidien" des enfants victimes, a-t-il déclaré.

"Le procès a aussi montré très clairement comment procèdent les délinquants pédophiles : ils trompent, ils mentent, ils manipulent leur entourage", a ajouté le président du tribunal.

Les enquêtes sur de nouveaux suspects

Au cours du procès, les prévenus ont parfois, "souri", parfois même "éclaté de rire", ce que la Chambre d’accusation n'avait jamais vu auparavant. Dans ces conditions, la seule chose positive a été qu'aucune des victimes n'a eu à témoigner devant le tribunal.

Cette affaire aux nombreuses ramifications a éclaté il y a un peu plus d'un an et avait choqué l'Allemagne. Elle a contribué à un récent durcissement de la législation pénale sanctionnant les violences sexuelles sur mineurs.

Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie du Nord-Westphalie, Herbert Reul (CDU), a présenté le jugement comme étant une "étape importante dans une affaire particulièrement brutale avec de nombreux complices". Le travail des enquêteurs est loin d'être terminé, a-t-il déclaré.