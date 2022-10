Quatre morts dans les manifestations à N'djamena contre la transition de Mahamat Déby

Quatre morts sont comptés dans les rangs des manifestants à N'djamena depuis ce matin (20.10). Les manifestations contre la transition de Mahamat Idriss Débyont finalement eu lieu dans plusieurs quartiers de la capitale tchadienne.

Depuis ce mardi (19.10), plusieurs partis et organisations de la société civile opposés à la transition avaient appelé à une journée de marche pacifique dans tout le Tchad ce jeudi (20 octobre), date de la fin des 18 mois de transition. Les organisateurs disent refuser la prolongation annoncée de la transition pour 24 mois.

La manifestation a été interdite par le gouvernement qui parle d’une "insurrection populaire et armée avec l’appui de forces extérieures afin de déstabiliser le pays".

Le communiqué du gouvernent de transition publié ce mardi dit que "la manifestation publique, prévue le jeudi 20 octobre par certaines organisations, est formellement interdite".

Le même communiqué poursuit en affirmant que "cette marche vise à créer une insurrection populaire et armée avec l'appui de forces extérieurs afin de déstabiliser le pays".

La durée de la transition a été prolongée de deux ans au maximum et Mahamat Idriss Déby reste donc en fonction et il pourra, s’il le souhaite, être candidat à la prochaine élection présidentielle prévue en principe en 2024. Ainsi en ont décidé les participants au dialogue national inclusif et souverain et qui suscite de la polémique