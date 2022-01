Quand la CAN de foot provoque des tensions dans les foyers

C'est la compétition à ne pas manque pour les amoureux du football en ce moment sur le continent. La Coupe d'Afrique des nations (CAN) se tient du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Dans le camp des supporters, les plus chanceux vivent l'événement dans les stades. D'autres se contentent des retransmissions sur les chaînes de télévisions. Mais dans les familles, ''l'ambiance foot'' n'est pas du goût de tous... surtout entre hommes et femmes !

Un abonnement à rentabiliser

Au Bénin, par exemple, Cédric Dolapé vit avec sa femme et son enfant à Agla, dans un quartier du centre de Cotonou. De peur que les chaînes de télévision locale ne parviennent pas à diffuser les différentes rencontres de la Coupe d'Afrique des nations qui se joue au Cameroun, il s'est abonné à un bouquet international. "C'est le seul événement sportif majeur de l'Afrique, c'est pourquoi je me suis abonné à Canal plus pour éviter d'avoir des chaînes qui sont cryptées", raconte-il. "Donc je suis au top, je suis les matchs."

Cédric aurait bien voulu partager ces moments avec sa femme, mais leurs goûts sont différents. Pire : les horaires des matchs coïncident souvent avec ceux des programmes favoris de sa conjointe. "Moi je ne suis pas les feuilletons. Madame jusque-là c'est elle qui tenait de la télécommande, elle regardait ses feuilletons quand ça lui chantait", sourit Cédric. "Aujourd'hui c'est à mon tour de prendre les commandes... C'est moi qui suis sur le trône actuellement donc je regarde les matchs que je veux, parfois elle s'énerve. Elle n'a pas le choix, elle va s'habituer et patienter. C'est juste pour un mois."

"File au bar !"

Mais Sandrine Gbahoun n'entend pas se laisser faire. Pour éviter les disputes, comme on l'observe dans d'autres couples durant cette période de la CAN, la jeune femme suggère de partager. "Il faut se distraire par les feuilletons, les chansons par exemple", propose-t-elle.Suggérant même à son mari d'aller suivre les matchs au bar. "Il peut aller se distraire de temps en temps, prendre sa bière et suivre le match, après il rentre à la maison", glisse Sandrine. "Ou alors il regarde 45 mns et moi je prends les autres 45 mns pour le feuilleton, il faut partager !"

Un compromis que ne rejette pas Cédric Dolapé. "C'est envisageable, quand il y aura peut-être un feuilleton qui est important pour elle, d'autant plus qu'elle ne peut pas sortir pour aller regarder ça dans une autre pièce, je la comprends. Je vais suivre mes matchs dans les bars et m'amuser avec des amis. On va essayer de trouver le juste milieu et ne pas se disputer."

Au Bénin, outre les chaînes des bouquets internationaux, la télévision nationale a également obtenu les droits de diffusion de la CAN. Mais les autres télévisions locales qui n'ont pas eu ce privilège ont pour la plupart réaménagé leur programme pour attirer un autre public, notamment celui qui déteste le football.