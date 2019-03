Qualifications Euro 2020 : La France et l'Angleterre sur un bon rythme, le Portugal doute

Après sa fracassante entrée dans ces éliminatoires de l'Euro 5-0 face à la République Tchèque, l'Angleterre a maintenu son rythme en pulvérisant le Monténégro 5 buts à 1. Mais un succès terni par les chants présumés racistes du public de Podgorica. Les Anglais sont solidement installés en tête du groupe A, où leur poursuivant, la Bulgarie, comptent deux nuls en deux rencontres. Elle a fait 1-1 sur la pelouse du Kosovo.



Mission accomplie également pour la France, et avec la manière

Les Bleus ont confirmé leurs très bons débuts dans cette compétition en écrasant l'Islande 4 buts à 0, au Stade de France. Et Olivier Giroud, troisième meilleur buteur de l'histoire du foot français en a profité pour dépasser David Trezeguet. Le joueur de Chelsea a donc inscit le 2è but à la 68è mn après celui de Umititi. Kilian Mbappé à la 78e et Antoine Griezmann à la 84e ont parachevé le travail.

Grâce à ce joli succès, après celui en Moldavie (4-1), la France rejoint la Turquie en tête du groupe H. La Turquie justement qui a infligé à la Moldavie une deuxième défaite en s'imposant largement 4-0.



Le Portugal a à nouveau laissé échapper deux points à domicile

Rapidement privé de sa star Cristiano Ronaldo sorti sur blessure à la demi-heure de jeu, le champion d'Europe a été tenu en échec par la Serbie 1 partout,hier à Lisbonne.

Vous l'avez dit, les portugais ont raté leur entame de la campagne qui doit les mener à défendre leur titre puisqu'ils pointent désormais à la troisième place du groupe B. Un groupe que contrôle plutôt l'Ukraine à la suite de sa victoire au Luxembourg 2-1, les Luxembourgeois se plaçant au deuxième rang, un point devant le Portugal.

D'autres belles affiches sau programme ce jour

L'Espagne, qui se déplacera à Malte, et l'Italie, qui recevra le Liechtenstein, ont une belle occasion d'enregistrer une deuxième victoire consécutive dans la course à la qualification. Dans le même groupe, un derby scandinave opposera la Norvège à la Suède.



Dans les autres matches du groupe J, la Grèce se déplacera en Bosnie-Herzégovine tandis que la Finlande tentera de se relancer en Arménie.

Enfin, dans le groupe D, la Suisse, facile vainqueure vendredi en Géorgie (2-0), recevra le Danemark à Bâle et la Géorgie ira défier les Irlandais à Dublin.

En Afrique, les joueurs tanzaniens récompensés pour avoir décroché leur billet pour la CAN 2019

Les joueurs de l'équipe tanzanienne de football, qui ont décroché dimanche la première qualification depuis près de 40 ans de leur pays pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), se sont vus offrir lundi une récompense inattendue: des terrains à bâtir.

"En guise de reconnaissance pour le bon travail accompli et pour le grand honneur que cela apporte à notre pays (...), chaque joueur recevra une parcelle de terrain à Dodoma (la capitale)", a annoncé le président Tanzanien John Magufuli.

La Tanzanie, entraînée par l'ancien international nigérian Emmanuel Amunike s'est qualifiée pour sa seconde CAN grâce à sa victoire 3-0 contre l'Ouganda.