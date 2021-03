Qualifications CAN : Sierra Leone-Bénin reporté sine die

Dans le groupe L, le Bénin compte 7 points, tandis que la Sierra Leone n'en a que 4. Pour se qualifier, les Sierra-Léonais devaient s'imposer par deux buts d'écart pour terminer devant leur adversaire du jour.

Des cas positifs à la dernière minute ?

La rencontre, qui devait initialement se dérouler à 16h TU à Freetown, a d'abord été retardée. En effet, les joueurs béninois ont refusé de descendre de leur bus suite à l'annonce à la dernière minute par les autorités sierra-léonaises de six cas positifs à la Covid-19 chez les Écureuils, six cas concernant des joueurs titulaires comme le gardien Saturnin Allagbé, le milieu de terrain Jodel Dossou ou encore l'attaquant Steeve Mounié.

Une polémique qui est venue s'ajouter à celle du lieu de la rencontre : en effet, déclaré vétuste, le Siaka Steven Stadium et sa pelouse impraticable avait été suspendu, mais la CAF avait exceptionnellement levé la sanction, le temps de finir les qualifications à la CAN.

La CAF doit trancher entre un report ou une sanction

Suite au refus des joueurs béninois de descendre de leur bus, une rencontre a eu lieu entre les dirigeants des deux parties ainsi que ceux de la CAF. Un temps reportée à 19h TU, la rencontre a finalement été abandonnée. Reste à savoir si le match sera joué à une date ultérieure ou bien si la CAF va sanctionner l'une ou l'autre partie, et ainsi décider d'une qualification sur tapis vert.

La Mauritanie sera de la partie, tout comme l'Ethiopie

Dans les autres poules, on connaît tous les qualifiés : à Bangui, la Mauritanie s'est imposée 1-0 face à la République centrafricaine grâce à un but signé Aboubacar Kamara. Il s'agit de la deuxième qualification de suite à la CAN pour les Mourabitounes, qui terminent donc deuxièmes du groupe E.

Dans le groupe F, c'est le Cap Vert qui rejoint le Cameroun en phase finale. Les Requins Bleus se sont en effet imposés 1-0 au Mozambique.

De son côté, la Guinée-Bissau a facilement disposé du Congo-Brazzaville dans la finale du groupe I. Les Djurtus se sont imposés 3-0. Cruelle désillusion en revanche pour les Diables Rouges. En effet, les champions d'Afrique 1972 n'ont plus disputé de phase finale depuis 2015.

Dans le groupe K, l'Ethiopie s'est certes inclinée 3-1 en Côte d'Ivoire, mais profite du fait que Madagascar n'a pu faire mieux que 0-0 contre le Niger pour se qualifier à la CAN pour la première fois depuis 2013.