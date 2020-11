Qualifications CAN : pas de soucis pour l'Algérie et le Burkina Faso

Hier soir, on jouait la suite de la 3ème journée des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Grâce à un doublé de Lassina Traoré, la jeune pépite de l'Ajax, le Burkina Faso a battu le Malawi 3-1. Les Etalons sont toujours en tête de leur groupe B, en compagnie de l'Ouganda, qui s'est imposé 1-0 face au Soudan du Sud.

Aubameyang décisif

De son côté, le Ghana a enchaîné avec une victoire 2-0 face au Soudan. Troisième succès en trois matchs pour les Black Stars, leaders du groupe C.

Dans le groupe D, le Gabon peut dire merci à Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant d'Arsenal a inscrit le but décisif des Panthères, qui sont venus à bout de la Gambie, score final 2-1. Un succès qui permet aux Gabonais de prendre un peu d'avance sur leur adversaire du jour.

Si le Cameroun est déjà qualifié - en qualité d'organisateur du tournoi -, les Lions Indomptables participent quand même à des rencontres, histoire de garder la forme. Grâce à un doublé de Vincent Aboubakar, les Camerounais ont battu le Mozambique 4-1 et sont en tête du groupe F. De son côté, le Cap Vert a été tenu en échec par le Rwanda, score final 0-0.

Bons débuts de Haller

Trois sur trois pour l'Algérie, qui cette fois-ci a disposé du Zimbabwe. Versés dans le groupe H, les champions d'Afrique en titre comptent cinq points d'avance sur les Warriors.

Un succès 2-0 du Congo face à Eswatini permet aux Diables Rouges de revenir à trois points du Sénégal dans la poule I.

Enfin, dans le groupe K, la Côte d'Ivoire a battu Madagascar 2-1 grâce au premier but de Sébastien Haller pour les Eléphants.

Ce soir, suite de cette 3ème journée des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations, avec notamment Mali-Namibie ou encore Maroc-République centrafricaine.

Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la phase finale, qui est censée se dérouler au Cameroun en janvier ou février 2022.

Pandev en héros

Les derniers qualifiés à l'Euro 2021 sont connus : il s'agit de la Hongrie (qui s'est imposée 2-1 face à l'Islande), la Slovaquie (qui a battu l'Irlande du Nord 2-1 en prolongations), l'Ecosse (qui a vaincu la Serbie aux tirs au but) et enfin la Macédoine du Nord, qui s'est imposée 1-0 face à la Géorgie grâce à un but du vétéran Goran Pandev. L'ancien attaquant de l'Inter Milan est âgé de 37 ans.