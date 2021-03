Qualifications CAN 2021 : Le Tchad disqualifié par la CAF

Alors que le Tchad devait affronter la Namibie en marge des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations, la Confédération Africaine de Football a décidé d'exclure les Sao de la compétition, en raison de l'intervention du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a suspendu la fédération tchadienne de football. Une décision qui a des conséquences pour ses adversaires dans le groupe.

Le groupe A relancé

Avec un seul point en quatre matchs, les Sao étaient de toute facon déjà éliminés dans ce groupe A. Conformément au règlement, leurs deux dernières rencontres, contre la Namibie ce mercredi et contre le Mali ce dimanche, ont été perdues par forfait, ce qui signifie que la Namibie et le Mali récupèrent trois points chacun.

Au classement, le Mali possède désormais 13 points, la Guinée 8 tandis que la Namibie est troisième avec six points. Ce qui relance la course à la deuxième place. Pour espérer se qualifier, la Guinée doit désormais battre le Mali ou alors ne pas perdre face à la Namibie lors de la 6ème et dernière journée des qualifications.

La Guinée avec ses joueurs de France, pas le Mali

Pour rappel, le Syli National pourra aligner ses joueurs qui évoluent en France, puisque Naby Keita, la star de l'équipe qui évolue à Liverpool, a mis à disposition son jet privé pour que ses coéquipiers puissent rallier Conakry.

Le Mali, lui, n'a pas cette chance. Faute de moyens pour affréter un jet privé, les Aigles devront composer sans leurs joueurs évoluant en France, et devront également se passer d'Amadou Haidara, le milieu de terrain du RB Leipzig. En revanche, Diadié Samassekou, sociétaire du TSG Hoffenheim, sera bel et bien présent.

Naby Keita et Roberto Firmino sous le maillot de Liverpool

Choupo-Moting ne jouera pas avec les Lions Indomptables

Eric Maxim Choupo-Moting ne fait pas partie du groupe du Cameroun pour affronter le Cap-Vert et le Rwanda. En effet, l'attaquant du Bayern Munich n'a jamais reçu sa convocation. Il semblerait que ce soit une erreur de mail qui soit à l'origine de l'absence de Choupo-Moting; selon certaines sources, la Fédération Camerounaise de Football voulait lui envoyer un mail pour l'appeler en sélection, mail qu'elle s'est envoyée à elle-même. Cité par le site allemand Transfermarkt, le père d'Eric Maxim Choupo-Moting a dénoncé un "manque de professionalisme".

Xabi Alonso à Gladbach ?

Sinon, en Allemagne, sachez que Xabi Alonso devrait être le prochain entraîneur du Borussia Mönchengladbach. C'est du moins ce qu'a révélé le quotidien Bild hier. L'ancien international espagnol, qui a notamment évolué à Liverpool, au Real Madrid ou encore au Bayern Munich, entraîne actuellement l'équipe réserve de la Real Sociedad, est fortement pressenti pour succéder à Marco Rose, qui s'est engagé pour le Borussia Dortmund en vue de la saison prochaine.