Mondial 2026 : début des éliminatoires en Afrique

Djibouti se déplace ce jeudi en Egypte dans le cadre de la première journée dans le groupe A. Une équipe d'Egypte dont le dernier match amical contre l'Algérie s'est soldé sur un score nul (1-1). Mais le sélectionneur Djiboutien Abdourahman Okie appelle ses joueurs à se transcender face à une Egypte qui a des joueurs de qualité dans tous les compartiments de l'équipe :

"L'équipe nationale égyptienne ne se résume pas seulement à Mohamed Salah. La plupart des joueurs sont des joueurs professionnels de haut niveau. Je ne veux pas citer beaucoup de noms, mais vous avez Trezeguet, Omar Marmoush. Mostafa Mohame", a-t-il dit.

Dans le groupe G, le Botswana affrontera aussi à domicile le Mozambique, le Burundi fera face à la Gambie dans le groupe F. Le Togo va faire face au Soudan, la deuxième rencontre dans le groupe B.

La RDC a battu la Mauritanie à l'occasion de la 1ere journée des éliminatoires (2-0) Image : Chokri Mahjoub/ZUMAPRESS/picture alliance

La RDC a bien entamé sa campagne

Au stade des Martyrs à Kinshasa, la RDC s'est imposée ce mercredi contre la Mauritanie (2-0) lors de la 1ere journée des éliminatoires dans le groupe B.

Dans le groupe A, l'Ethiopie et la Sierra Leone ont fait match nul mercredi 0-0. Match nul également entre le Rwanda et le Zimbabwe 0-0 dans le groupe C, et enfin la Guinée Equatoriale a battu la Namibie (1-0) dans le groupe H.

Le Burkina Faso s'est incliné

Opposés aux Etats Unis á l'occasion de la 2e journée au Mondial des moins de 17 ans, les Burkinabés ont encaissé une défaite (1-2). Un deuxième revers d'affilée pour les Etalons Cadets après avoir été battus par la France lors du premier match (0-3).

Les Etats-Unis, l'Allemagne et la France ont validé mercredi leur billet avant la 3e et dernière journée de phase de poule de ce Mondial des moins de 17 ans. Ils rejoignent l'Angleterre, le Sénégal et l'Espagne déjà qualifiés pour les huitièmes de finale.