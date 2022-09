Qatar 2022 : une exaltation sans précédent

Huit (8) stades magnifiques répartis sur cinq (5) sites sont disposés pour cette grande fête du football mondial. Avec un marché télévisuel potentiel estimé à 3,2 milliards de téléspectateurs, soit près de la moitié de la population mondiale. Une ambiance particulière pour cette compétition qui débutera le 20 novembre pour prendre fin le 18 décembre. Une sensation particulièrement observée en Asie et dans le monde arabe :

Hassan Al-Thawadi du comité d'organisation du Mondial 2022

"Lorsque nous avons ouvert l'inscription aux volontaires, nous avions plus de 400 000 personnes qui ont exprimé leur intérêt à devenir volontaires. Évidemment une proportion importante viendra du Qatar et des communautés du Qatar, mais aussi du monde arabe" ,a fait savoir Hassan Al Thawadi, le secrétaire général du comité d'organisation du Mondial 2022.

"Bref, il y une excitation énorme dans les pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis , l'Egypte , le Maroc ,etc." ajoute-t-il.

Wahbi Khazri (Tunisie) face à Idrissa Thiam (Mauritanie)

La Tunisie pour la sixième fois

Cinq pays vont représenter l'Afrique pour cette 22e édition de la Coupe du monde au Qatar. La Tunisie fait partie du nombre et elle en sera à sa sixième participation au Mondial. Les Aigles de Carthage sont logés dans la poule D avec la France, le Danemark et l'Australie. Les Tunisiens livrent leur premier match le 22 novembre contre les Danois. Wahbi Khazri estime que lui et ses coéquipiers ne vont pas jouer de la figuration dans cette compétition.

L'Egypte a été la première nation à représenter l'Afrique à la Coupe du monde lors de la 2e édition en 1934. Sauf que jusqu'à présent seuls le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010) ont réussi à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde.