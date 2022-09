Qatar 2022 : un brassard "one love" pour la diversité dans le football

A moins de deux mois du Mondial 2022 , dix pays ont lancé la campagne conjointe en vue de mettre en lumière la question de respect des droits de l'homme au Qatar, pays hôte. Il s'agit notamment de l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Italie etc. Les équipes nationales de ces pays ont convergé sur le message "One love" qui selon elles est contre toute forme de discrimination :

"Nous voulons faire une déclaration au monde extérieur. Il ne s'agit pas seulement pour la communauté LGBTQ+, mais en fin de compte de tout le monde, un message contre toute discrimination, car nous sommes tous égaux", a déclaré le sélectionneur allemand Hansi Flick. Et d'ajouter : "La campagne s'oppose en effet non seulement à l'exclusion des personnes LGBTQ, mais aussi au racisme et à l'antisémitisme", souligne-t-il.

Allemagne-Italie en Ligue des nations

Allemagne - Hongrie en Ligue des nations

En conférence de presse d'avant match contre la Hongrie à l'occasion de la 5e journée de la Ligue des nations UEFA dans le groupe 3, le sélectionneur Hansi Flick est revenu sur l'importance des deux dernières journées de la Ligue des nations :

"C'est bien que nous ayons maintenant deux matchs en Europe contre des équipes comme la Hongrie, une équipe qui fait un travail remarquable avant notre déplacement au Qatar au Mondial", a-t-il fait savoir.

La Hongrie est en effet leader du groupe 3 avec 7 points, suivie de l'Allemagne 6 points. L'Italie et l'Angleterre, sont respectivement 3e et 4e du groupe. Elles s'affontent ce soir pour ce qui est du deuxième match dans le groupe. Dans le groupe 1, les Bleus ont battu les Autrichiens au stade de France (2-0). Les Croates se sont quant à eux imposés face aux Danois à Zagreb (2-1).