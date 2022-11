Qatar 2022 : enthousiasme tempéré parmi les supporters africains

En raison de la pandémie de Covid 19, les conditions économiques se sont dégradées et le continent africain est parmi les parties du monde les plus durement touchées. Même après la crise, le taux d'inflation reste élevé dans plusieurs pays, ce qui rend la vie de plus en plus difficile.

A titre illustratif, au Ghana, le taux d'inflation a atteint 37.2 % en septembre dernier, et la monnaie locale, le cédi, a perdu 40% de sa valeur. Mais certains des supporters des Blacks Stars, à l'image de Boakye, attendent des soutiens de la part du gouvernement : "Nous attendons savoir le nombre des supporters que le gouvernement parrainera pour aller au Qatar. Espérons que le gouvernement annoncera cela bientôt. Nous espérons au moins 1.000 à 1.500 supporters", a-t-il fait savoir.

Les supporters camerounais lors de la CAN 2021

Le Cameroun aussi concerné

Les supporters camerounais sont confrontés au même problème. Les Lions Indomptables retrouvent certes le plus prestigieux tournoi du football mondial après avoir raté la dernière édition en Russie. L'enthousiasme devrait en principe être de la fête. Mais il est aussi atténué par le ralentissement économique : les prix des denrées alimentaires ont augmenté de près de 15 % en août dernier.

Mathieu Youbi est un homme d'affaire camerounais qui a déjà organisé des voyages de supporters pour cinq Coupes du monde : "En raison des mauvaises conditions économiques et du prix du voyage, pour cette édition au Qatar, l'intérêt des supporters n'est pas aussi élevé", fait-il savoir.

Le Maroc et la Tunisie sont les deux pays du Maghreb représentant de l’Afrique au Qatar. Le Marocain Mahrdi Charqi qui en 2018 s’est rendu en Russie pour soutenir les Lions de l’Atlas, affirme néanmoins qu’il ne sera pas au Qatar : "Je ne crois pas que le Qatar soit une terre de football ", a-t-il dit.