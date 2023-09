Un puissant séisme touche le Maroc

Un séisme d'une magnitude de 6,8 a frappé le centre du pays. Le bilan, encore provisoire, fait déjà état de plus de 1.000 morts et de considérables pertes matérielles.

Au moins 1.000 personnes (bilan provisoire, dernière mise à jour à 12h TU) ont péri dans un puissant séisme qui a frappé le centre du Maroc dans la nuit de vendredi (08.09.) à samedi (09.09).

La secousse d'une magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter, a été enregistrée à 23H11 heure locale. Le Centre marocain pour la recherche scientifique a précisé que l'épicentre de la secousse se situait dans la province d'Al-Haouz, au sud-ouest de la ville de Marrakech.

C'est dans cette région montagneuse que le bilan humain est pour le moment le plus élevé. Plus d'un tiers des décès a été recensé dans cette partie du pays.

A Marrakech, les dégats matériels sont très lourds. Une partie d’un minaret s’est ainsi effondrée sur la célèbre place Djemaa El-Fna, cœur de la ville la plus touristique du pays.

Dans le centre historique de Marrakech, de nombreuses maisons se sont effondrées Image : Abdelhak Balhaki/Reuters

Les secours s'organisent, de nombreux pays offrent leur aide, dont l'Algérie

Alors que les secours sont à la recherche de survivants parmi les décombres de maisons effondrées, l'armée marocaine a déployé de son côté "des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres", ainsi que des équipes de recherche, de sauvetage, et un hôpital de campagne dans la région d'Al-Haouz, a rapporté l'agence officielle MAP.

Un appel aux dons du sang a aussi été lancé dans la ville de Marrakech.

Les Marocains se sont tournés vers les centres de don du sang pour aider leur compatriotes blessés Image : Abdelhak Balhaki/REUTERS

Du côté de la communauté internationale, de l'aide a déjà été proposée au royaume chérifien.

La France, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni ou encore les Etats-Unis ont notamment proposé leur aidé immédiate, tandis que l'Inde s'est engagé à aidé le pays à se reconstruire.

Ce séisme a par ailleurs entraîné un changement de taille dans les relations entre l'Algérie et le Maroc.

L'Algérie a annoncé qu'elle ouvrait son espace aérien pour faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire au Maroc pour la première fois depuis 2021. La présidence a exprimé sa pleine disponibilité à fournir une assistance humanitaire et à mobiliser toutes les ressources nécessaires, tant matérielles qu'humaines.

Un pays au grand risque sismique

Le Maroc, qui se trouve au contact des plaques eurasienne et africaine, a déjà été touché par de puissants séismes, mais pas forcément dans cette région du pays.

Le 24 février 2004, un séisme de 6,4 degrés sur l'échelle de Richter avait secoué la province d'Al Hoceima, 400 km au nord-est de Rabat, faisant 628 morts.

Le Maroc a plusieurs fois été touché par des séismes, mais jamais aucun n'avait atteint cette magnitude de 6,8 Image : Fadel Senna/AFP/Getty Images

Le 29 février 1960, un tremblement de terre de magnitude 5,7 avait détruit Agadir, sur la côte ouest du pays, et fait près de 15.000 morts, soit un tiers de la population de la ville. Agadir qui a de nouveau été touchée cette nuit.