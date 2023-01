Afrique

#PasSansElles : gérer les grossesses en milieu scolaire

Au Cameroun, près d'une adolescente sur quatre tombe enceinte entre 14 et 21 ans, selon une enquête nationale menée en 2019. Quelles sont les causes, mais aussi les conséquences de ces grossesses pour leur jeunes filles scolarisées, et quel rôle le jeune père joue-t-il dans cette affaire ?