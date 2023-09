The Best 2023 : la FIFA ouvre les votes

Des grandes compétitions servent de référence pour qualifier un joueur ou une joueuse. La période de qualification pour les prix féminins - meilleure joueuse, l'entraîneuse de l'année et gardienne de but - s'étend du 1er août 2022 au 20 août 2023, date de la finale de la Coupe du Monde féminine 2023. Tandis que pour les prix masculins, la période de qualification s'étend du 19 décembre 2022, finale de la coupe du monde, vous vous en souvenez, au Qatar au 20 août 2023.

Le vote par catégories

Le vote doit se faire selon la catégorie répondant au profil du lauréat : Meilleur joueur, meilleure joueuse, meilleur entraîneur ou meilleure entraineuse et meilleur gardien ou gardienne de but.

Le vote des supporters dans toutes les catégories susmentionnées débute sur les plateformes numériques de la FIFA ce 14 septembre. Les noms des finalistes seront annoncés, en même temps que le Prix des Supporters de la FIFA.

Les lauréats The Best de la dernière édition. Joueur de la FIFA : -Lionel Messi, joueuse de la FIFA : -Alexia Pûtelas,- le gardien de la FIFA : Emiliano Martinez, - gardienne de la FIFA : Mary Earps, -entraineur de la FIFA : Lionel Scaloni, -entraineur de la FIFA pour le foot féminin : Marina Wiegman.

Sarina Wiegman ( coach Engleterre) lors de la finale du Mondial féminin contre l'Espagne Image : Amanda Perobelli/REUTERS

Promouvoir le football féminin

La promotion du "football féminin semble urgente pour rendre le monde un peu meilleur", a déclaré Sarina Wiegman. L'entraineuse de l'équipe féminine d'Angleterre, vice-championne du Monde s'exprimait à l'occasion du scrutin The Best FIFA Football.

La technicienne néerlandaise en a profité pour évoquer aussi l'affaire Rubiales qui a fait le tour du monde. Rubiales du nom de l'ex-président de la Fédération espagnole de football qui a embrassé, de force dit-on, la joueuse espagnole Jenni Hermoso après le sacre mondial de la "Roja" féminine :

"Cela commence toujours par la performance. Ce sur quoi nous travaillons est vraiment de progresser au plus haut niveau", a-t-elle dit. Et d'ajouter : "Nos plateformes peuvent nous servir, nous devrons les utiliser pour plus de visibilités"