Premier match de la CAN 2019 au Caire

La Coupe d'Afrique des nations de football 2019 32ᵉ édition débute ce vendredi 21 juinen Egypte. La compétition doit se poursuivre jusqu'au 19 juillet prochain. Pour le premier match ce vendredi, l'équipe de Mohamed Salah affronte, à domicile, le Zimbabwe. "75.000 personnes devraient être-là pour assister au match", raconte Ali Farhat, envoyé spécial de la DW pour suivre cette compétition. "Les premiers sont arrivés dès 13h en raison des mesures de sécurité", expliquait-t-il dans le journal de 17hTU ce vendredi.

La CAN à suivre sur la DW

Même si sur place il n'est donc pas toujours facile, en raison des conditions de sécurité mais aussi des prix, d'assister au match, beaucoup de supporters voulaient ce vendredi être optimistes et suivre cette CAN. Vous pouvez suivre la compétition aussi sur la DW, dans nos journaux et sur notre site, en cliquant ici.