Premier League:Man.City & Liverpool, les géants s'affrontent

Les deux géants du football en Angleterre s’affrontent jeudi. Manchester City, champion en titre la saison dernière pointe provisoirement à la 3e place et à sept points de retard sur son rival Liverpool. Selon le manager de Man.City Pep Guardiola, il est hors de question de concéder une défaite:

"La réalité est claire. Nous avons sept points de moins. Il s'agit d'une grande opportunité pour nous de réduire l'écart. Mais nous allons essayer (de gagner) .Nous allons essayer de créer notre jeu, d’être là et de nous battre pour la Premier League pour autant que possible " a t-il dit.

Man.United s'impose à Newcastle

Une victoire décrochée dans la douleur. Les Reds Devils ont été tenus en échec jusqu'à la 63e minute du match. Le remplacement de Martial par Lukaku a été bénéfique pour Manchester United, car dès son entrée, le Belge n’a pas tardé à ouvrir le score, grâce à un coup franc de son coéquipier Markus Rashford, mal dévié par le portier de Newcastle.

Et à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, Rashford a enfoncé le clou. Le 2e but qui a complétement enterré l’espoir chez les joueurs de Newcastle.

Chelsea accroché sur sa propre pelouse

Eden Hazard et ses coéquipiers ont été tenus en échec 0-0 face à une modeste équipe de Southampton. Une mauvaise affaire pour les Blues, 4e dans le classement provisoire et qui ne compte que trois points d’avance sur Arsenal, qui occupe la 5e place.

Christian Pulisic à Chelsea pour la saision 2019-2020

Le Borussia Dortmund s’est mis d’accord sur le transfert immédiat du milieu offensif Christian Pulisic. Les Britanniques le prêtent pourtant au BvB jusqu’à la fin de cette saison, selon un communiqué du club allemand. La somme à verser par Chelsea pour Pulisic est de 64 millions d’euros.

"Le BvB ne doit pas quant à lui verser de paiements pour le prêt" a souligné le directeur sportif de Dortmund Michael Zorc, qui juge ce transfert comme étant une opération extrêmement lucrative pour Dortmund.