Premier League : Troy Deeney contre la reprise

Depuis cet après-midi, les clubs de Premier League ont repris l'entraînement par petits groupes. Concrètement, cela signifie des séances par petits groupes de cinq personnes maximum, tout en maintenant la distanciation sociale. Car, comme l'a expliqué l'instance qui organise le championnat d'Angleterre, "l'entraînement avec contact n'est pas encore permis".

Initialement, la Premier League voulait que ses clubs reprennent l'entraînement collectif ce lundi, en espérant pouvoir jouer la fin de la saison à partir du 9 juin. Mais ces plans ont été vite balayés; deuxième région du monde qui compte le plus de morts en raison de la pandémie de coronavirus, la Grande-Bretagne n'est pas tout à fait prête à reprendre la vie normale.

C'est justement pour cette raison que Troy Deeney ne comprend pas pourquoi l'on souhaite reprendre dès à présent les entraînements. "J'ai dit que je n'irai pas", a déclaré le capitaine de Watford au podcast Talk the Talk. "Mon fils a 5 mois et il a des difficultés respiratoires. Je ne veux pas rentrer à la maison et le mettre en danger".

Même s'il sait qu'il sera dans un environnement sûr et que les joueurs seront régulièrement testés, Troy Deeney ne veut absolument pas prendre de risques. Surtout, il pointe du doigt certaines incohérences. "Je ne pourrai pas aller chez le coiffeur avant mi-juillet mais je peux m'entasser avec 19 personnes dans une surface de réparation pour disputer un ballon aérien ? Je ne vois pas comment ça peut marcher", a-t-il expliqué.

A l'heure actuelle, l'Angleterre compte 131.932 positifs à la Covid-19, et plus de 27.000 décès.