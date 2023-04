"Le duo De Bruyne - Haaland est exceptionnel" Guardiola

Manchester City s'est tranquillement imposé face à Arsenal dans le duel entre le leader et son dauphin (4-1)

Le duel au sommet a finalement tourné en démonstration. Manchester City a imposé sa loi en dominant Arsenal, pourtant leader au classement (4-1). Le duo De Bruyne - Haaland s'est illustré dans ce festival. Le milieu offensif belge a signé un doublé 7e et 41e.

L'attaquant norvégien a pour sa part enfoncé le clou (4-1, 90+5), son 33e depuis le début du championnat. Erling Haaland a ainsi battu le record de buts en Premier League pour une saison. Le manager de Manchester City Pep Guardiola salue la manière dont ses deux joueurs se connectent pendant le match :

"Dans le football, il y a des actions qui se produisent à l'insu de l'entraîneur", a d'abord annoncé le technicien espagnol. Et d'ajouter : "Quand Kevin De Bruyne a le ballon, Erling Haaland sait qu'il peut courir pour que son coéquipier le trouve en profondeur. C'est arrivé plusieurs fois ", fait-il savoir. " A chaque récupération de ballon, ils se projettent devant, et ils sont très efficaces"

Manchester City, une équipe injouable

Et après la défaite de mercredi soir, le manager d'Arsenal Mikel Arteta a fait savoir que l'adversaire était simplement plus fort : "La meilleure équipe a gagné" , a-t-il déclaré. Le manager des Gunners a par après fustigé le manque d'engagement de ses joueurs:

"Nous étions loin de notre niveau. Lorsque cela se produit, l'écart devient trop grand en termes de duels gagnés, en termes de compréhension de ce que le jeu exige, on ne l'a pas fait et on s'est fait punir"

Leader au classement, Arsenal n'a que deux points d'avance sur son dauphin Manchester City. Les Citizen ont encore deux matches de retard. Dans les autres rencontres de mercredi, Liverpool s'est imposé face à West Ham 2-1, Chelsea s'est incliné à domicile contre Brantford 2-0 et enfin Nottingham a battu Brighton 3-1