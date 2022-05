Premier League : Liverpool joue gros face à Aston Villa

En Angleterre, le suspense est toujours à son comble : qui de Manchester City ou de Liverpool remportera le titre de Premier League cette saison ? Ce soir (10.05), les Reds se rendent à Birmingham pour affronter Aston Villa, avec pour objectif de mettre la pression sur les Citizens.

Jürgen Klopp y croit encore

Deuxième avec 83 points au compteur, Liverpool accuse trois longueurs de retard sur Manchester City. A trois journées de la fin, les chances de remporter le titre s'amenuisent pour l'équipe de Jürgen Klopp. Seulement, le technicien allemand reste convaincu que les chances de son équipe de remporter le championnat sont intactes car il est impossible de prévoir quoi que ce soit tant que les matchs n'ont pas eu lieu :

"Il nous reste trois rencontres chacun à jouer. Ce qui me préoccupe, c'est comment pouvoir gagner ces trois rencontres. Nous n'avons aucune influence sur les matchs de Manchester City, mais tant que les Citizens n'ont pas joué leurs matchs, tant qu'il est toujours possible de remporter le titre, pourquoi s'arrêter d'y croire ?"

Jürgen Klopp et Pep Guardiola lors de City-Liverpool, le 10 avril 2022

Une question de perspective

Depuis décembre dernier, City est en tête du championnat, mais n'a jamais vraiment réussi à distancer Liverpool. Et c'est pour cette raison que Jürgen Klopp veut encore y croire, et convaincre Sadio Mané, Mohamed Salah et consorts de ne rien lâcher :

"C'est très facile de décrire la situation dans laquelle nous nous trouvons. Tout est une question de perspective. On pourrait se dire que nous avons fait nul et qu'ils ont gagné, donc ils reprennent trois points d'avance et améliorent leur différence de buts. Ou alors, on se dit qu'ils avaient six points d'avance et que nous sommes parvenus à presque revenir à leur hauteur. En tant qu'êtres humains, on peut décider de la façon dont on voit les choses. Et c'est ce que j'essaye actuellement de faire avec mes joueurs", a déclaré le technicien allemand en conférence de presse.

Aston Villa contre Liverpool, coup d'envoi de la rencontre prévu à 19h en temps universel. Quant au leader Manchester City, il évoluera demain soir sur la pelouse des Wolverhampton Wanderers.