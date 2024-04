Premier League : Liverpool trébuche à Everton

Dans le derby de la Mersey, dans le nord de l'Angleterre, Liverpool a essuyé un revers 2 buts à 0 au stade Goodison Park de son rival Everton. Une défaite qui s'ajoute au revers encaissé récemment face à Crystal Palace 2-0.

Des contreperformances qui freinent Liverpool dans la course au titre. Le manager de Liverpool Jürgen Klopp reste toutefois optimiste :

Jürgen Klopp, manager de Liverpool depuis 2015 Image : Rui Vieira/AP Photo/dpa/picture alliance

"Nous avons joué comme nous l'avons récemment fait, ce n'était pas la performance la plus inspirante. Je comprends la tristesse des supports. Je m'en excuse vraiment. Mais c'est arrivé malgré nous. Mais nous sommes pleinement encore dans la course au titre, mais pour passer à la première place, nous avons besoin d'une contre performance de nos concurrents City et Arsenal. Et à notre tour, nous devons gagner des matchs qui restent. Mais si on continue à faire ce que nous avons fait ce soir, rien ne changera.", a-t-il souligné.

Arsenal creuse l'écart

Avec 74 points en 34 matchs, Liverpool est justement deuxième au classement derrière le leader Arsenal 77 points. Et Manchester City 73 points ferme la marche au podium. Mais les Citizen ont encore deux matchs en moins par rapports à leurs deux rivaux.

Ce mercredi soir, Wolverhampton s'est incliné à domicile face à Bournemouth 1-0, Manchester United a battu Sheffield United 4-2, et Crystal Palace a battu Newcastle 2-0. Les matchs en retard de la 29e journée du championnat anglais se poursuivent ce jeudi avec une seule affiche au proghramme. Manchester City se déplace à Brighton à 19h00 TU.