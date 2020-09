Premier League : Liverpool domine Arsenal

Lundi soir, le choc entre Liverpool et Arsenal, programmé en clôture de la troisième journée de Premier League, s'est déroulé dans un stade d'Anfield Road sans public - en raison de la situation sanitaire en Grande-Bretagne. Si les Reds se sont d'abord montrés très dangereux, c'est Arsenal qui a ouvert le score à la 25ème minute grâce à Alexandre Lacazette, qui a profité d'une erreur d'Andrew Robertson pour aller tromper le portier Alisson de près.

Mané sonne la charge

Joie de courte durée pour les Gunners cependant, puisque quelques minutes plus tard, l'inévitable Sadio Mané a remis les deux équipes à égalité. L'international sénégalais a inscrit sa troisième réalisation de la saison suite à un gros travail de Mohamed Salah. Suite à ce but, Liverpool s'est réveillé, et a pris l'avantage grâce à Andrew Robertson. En seconde mi-temps, les Reds ont continué à dominer et en toute fin de match, c'est la recrue Diogo Jota (entré à la place de Mané) qui a scellé le score de la rencontre. Victoire 3-1 pour Liverpool. Les hommes de Jürgen Klopp alignent un troisième succès de rang cette saison en championnat, et qui sont à égalité avec Leicester City et Everton. Arsenal est cinquième.

Troisième but en trois matchs de Premier League pour Sadio Mané

Nadal reste optimiste

Parmi les grands événements sportifs du moment, il y a bien évidemment le tournoi de tennis de Roland-Garros. Un tournoi du Grand Chelem qui se déroule cette année dans des conditions difficiles : sans public ou presque, avec la pluie et le froid. Malgré tout, un rayon de soleil est apparu : Rafael Nadal. L'Espagnol, douze fois champion à Paris, a fait son entrée dans le tournoi, et s'est imposé 6-4, 6-4, 6-2 face au Biélorusse Egor Gerasimov. Une bonne entrée en matière pour Nadal, qui reste concentré malgré le contexte compliqué :

"Cette édition de Roland-Garros est très différente des précédentes. Alors oui, c'est le même terrain, mais les conditions sont différentes. Tout ce que je peux faire, c'est rester positif et faire de mon mieux chaque jour. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pris un bon départ, et je sais qu'il y a des choses à améliorer. Les conditions ne sont pas idéales, mais je me battrai pour mes objectifs à chaque instant."

A noter la qualification pour le deuxième tour de Dominic Thiem chez les hommes, tandis que chez les dames, si Serena Williams s'est qualifiée sans grande difficulté en battant Kristie Ahan (7-6, 6-0), Angelique Kerber a été éliminée au premier tour par la Slovène Kaja Juvan (6-3, 6-3). Aujourd'hui, entrée en lice de Novak Djokovic, qui sera opposé au Suédois Mikael Ymer.