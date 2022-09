Premier League : Erling Haaland affole les compteurs

En inscrivant un nouveau triplé face à Nottingham Forest mercredi soir, son deuxième en seulement cinq journées de championnat, Erling Haaland est devenu le joueur le plus rapide de l'histoire de la ligue à inscrire deux "hat tricks". Le record était précédemment détenu par le Sénégalais Demba Ba, qui avait mis 21 matchs de Premier League pour faire la même chose.

Erling Haaland a par ailleurs porté son total à neuf buts en cinq rencontres, ce qui constitue là aussi un record.

Une adaptation rapide

Pep Guardiola a fait d'Erling Haaland la pièce maîtresse de son équipe

Arrivé cet été à Manchester City en provenance du Borussia Dortmund pour 62 millions d'euros, l'attaquant norvégien n'a eu aucun mal à s'habituer à la Premier League. Il semble même encore plus efficace en Angleterre qu'en Allemagne.

Son entraîneur Pep Guardiola s'en réjouit.

"Ce qu'il a fait en Norvège, en Autriche, en Allemagne, il commence à le faire ici. Et c'est grâce à ce sens du but incroyable. Vous savez, il n'a pas touché un ballon avant le premier but. Il marque sur son premier contact avec la balle. Il a un talent fou et ça on le savait",a déclaré l'entraîneur espagnol après la rencontre de mercredi soir.

Haaland veut "gagner des titres"

Pep Guardiola qui assure par ailleurs qu'Erling Haaland se moque bien de battre des records personnels. "Je pense que ce qu'il veut, c'est gagner des titres", estime l'ancien entraîneur du Bayern Munich.

"Si les records et les buts aident à gagner, ce sera parfait mais après un un mois et demi passé ensemble, je sens qu'il ne serait pas content de battre des records si on ne gagne pas de titres à la fin."

Pour le moment, Manchester City n'est que deuxième de Premier League, puisque la place de leader est occupée par Arsenal, le seul club à avoir remporté tous ses matchs après cinq journées de championnat.