Premier League : De Bruyne a crucifié les Wolves

Le Belge a d'abord ouvert le score sur une action qu'il a initiée à la 7e minute. Puis une frappe impitoyable après un arrêt du gardien des Wolves à la 16e minute. Le maitre à jouer de Manchester City s'est davantage baladé. D'un superbe tir du pied gauche à l'extérieur de la surface, De Bruyne a signé un triplé huit minutes plus tard, avant de terminer son festival de quatre buts à la 60e minute, par une reprise du pied droit au point de penalty. Un premier quadruplé de l'attaquant belge durant sa carrière.

Les Sky Blues ont parachevé le match par un cinquième but de Raheem Sterling vers la fin de la rencontre. Mais il faut rappeler qu' avant de sombrer, les Wolves avaient tout de même égalisé à la 11e minute par Dendoncker.

L'UEFA et ses reformes

L'instance européenne de football UEFA a initié des reformes qui entreront en application à partir de la saison 2024-2025. Elles concernent notamment le nombre d'équipes et le format de la Ligue des champions. Des reformes susceptibles à développer le football européen selon Alksander Ceferin, président de l'UEFA:

"Nous avons pris cette décision il y a un an, l'objet est de faire quelque chose de plus intéressant, de plus compétitif, de meilleur pour le football européen, je dirais pour des années", a dit le patron du football européen.

Aleksander Ceferin estime en outre que le temps presse : "Nous agissons maintenant, car la saison 2024 approche et si nous voulons vendre la compétition, nous devons savoir ce que nous vendons, et les diffuseurs et les sponsors doivent le savoir aussi", a-t-il fait savoir.

Le nouveau format de la Ligue des Champions sera de 36 équipes participantes au lieu de 32. L'augmentation de nombre d'équipes fera à ce que la compétition entière soit de 189 matches au lieu de 125 à partir de la saison 2024-2025.