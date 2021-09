Premier League : Chelsea - Man.City, un choc des géants

Les Blues sont en fait sur une série de quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues. Les hommes de Thomas Tuchel n'ont concédé qu'une seule fois en championnat ce trimestre et a été impressionnante lors de ses voyages. Ils ont battu Arsenal et Tottenham, et ils ont fait match nul 1-1 à Liverpool alors qu'elle jouait avec 10 hommes. Les Blues sont donc bien partis cette saison, mais quatre équipes dont Manchester City sont potentiellement considérées comme challengers.

Manchester City est pour sa part en 5e position au classement provisoire avec 10 points, soit à trois point du leader Chelsea. Les Citizens ont en effet été tenus en échec deux fois après avoir aussi perdu contre Tottenham lors de l'ouverture de la saison.

Quant aux confrontations entre ces deux équipes, les Citizens ont perdu trois de leurs derniers matches contre les Blues. Les hommes de Pep Guardiola auront donc à prouver ce samedi après-midi à Stamford Bridge face au tacticien allemand Thomas Tuchel et sa troupe qui aura aussi un soutien du public.