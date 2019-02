Présidentielle au Sénégal: ce que pensent les jeunes

Ngoné Sambe, jeudi soir, à la permanence locale de Macky Sall à Ngor.

Les jeunes sont bien présents et font savoir leurs attentes. Ngoné Sambe est étudiante en médecine et nous explique ce qu’elle attend de son candidat. "Le président Macky Sall nous a promis d’instaurer un lycée ici à Ngor, il a promis la réfection de notre stade. Il y a énormément de projets que le président Macky Sall veut instaurer à Ngor c’est la raison pour laquelle nous voulons le réélire afin qu’il puisse continuer ses projets."

Mamadou Ndoye natif de Dakar soutient également Macky Sall. Il revient sur son choix. "Nous avons vu un homme qui croit en son pays. C’est un président très pragmatique qui a montré ses preuves quand il était premier ministre, président de l’Assemblée Nationale, ministre de l’intérieur et c’est pour ça qu’on l’a suivi. Il poursuit un projet, un idéal : celui de reconstruire le Sénégal, celui de redonner confiance à la jeunesse pour que le Sénégal puisse décoller. Aucun président de la république n’a pu réussir cela et c’est pour ça que nous sommes avec le président Macky Sall."

Les motivations ne sont pas les mêmes d’une permanence à une autre. Au quartier général de Ousmane Sonko sur la VDN, à quelques encablures du cimetière Saint Lazare, les jeunes sont catégoriques, Sonko incarne mieux les préoccupations de la jeunesse, comme nous l’explique ces jeunes rencontrés au quartier général de Sonko.

"Je suis jeune et Sonko est un jeune capable de développer le pays. On a fait notre choix sur le candidat Ousmane Sonko parce que nous croyons en lui et nous savons qu’il est capable de porter ce pays haut la main. Nous espérons que le Sénégal va se développer, une fois que Sonko sera à la présidence, inch Allah." Pour cet autre jeune il n’y a aucun doute Ousmane Sonko incarne le changement. "J’ai décidé de suivre un projet avec le profil qu’il faut pour le Sénégal qu’il faut. Les autres c’est le système. Le président Sonko, c’est l’antisystème, c’est le nouveau système," martelle-t-il.

Les jeunes constituent l’un des cœurs de cible des 5 candidats à cette présidentielle. Selon les dernières statistiques officielles, ils représentent 42 % de la population sénégalaise. Ils sont confrontés à un problème structurel dû au système scolaire et universitaire, à la production et au marché du travail.