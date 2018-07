Présidentielle 2018 au Mali: entre incertitudes et craintes

Présidentielle au Mali : début de campagne électorale sur fond de conflit communautaire

La Cour constitutionnelle a validé le mercredi 4 juillet, vingt-quatre candidatures et en a rejeté six. Pourtant, la semaine dernière, cette même cour n’avait validé que dix-sept candidatures et en avait rejeté treize autres. Parmi les candidats repêchés figurent l'ancien Premier ministre Cheick Modibo Diarra, les anciens ministres Choguel Kokala Maïga et Mountaga Tall.