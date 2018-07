Préparatifs pour un sauvetage délicat en Thaïlande

Les secouristes continuent à trouver d’autres pistes éventuelles pour les évacuer, notamment face au risque de montée des eaux avec le retour de la pluie prévu vendredi. Le gouverneur de la province de Chiang Rai, Narongsak Osotthakorn, a fait des points réguliers sur la situation : "Je dois consulter les prévisions météo chaque jour et calculer combien d'eau va remplir la grotte, combien d'heures avons-nous? Nous ne pouvons pas risquer d'avoir à nouveau la zone inondée. C'est le problème. Vu que nous ne pouvons pas avoir la grotte inondée à nouveau, nous devons réviser notre plan" explique t'il.

Il faut parcourir près de quatre kilomètre pour rejoindre la sortie de la grotte

4 kilomètres à franchir

Les sauveteurs continuent à faire baisser le niveau de l’eau dans la grotte à l’aide de pompe, mais ceci ne sera sans doute pas suffisant et la solution ultime pourrait bien être de reconduire les enfants à l'extérieure avec du matériel de plongée sous-marine. Coincés par la montée des eaux de la mousson depuis douze jours, les enfants pourraient en effet être obligés de plonger pour revenir à la surface. Mais il leur faudra parcourir près de quatre kilomètre pour rejoindre la sortie.

Des équipements de plongée et quatre mois de vivres ont été apportés aux treize survivants et les secouristes, actuellement sur place dans la grotte, ont commencé à apprendre aux enfants à se servir du matériel de plongée depuis mercredi. "Nous avons demandé aux garçons d'essayer les masques et de s’entrainer sur la respiration, mais ils ne sont pas encore entrés dans l'eau. Comme je l'ai déjà mentionné, le courant est assez fort et il serait risqué de les mettre dans l’eau tout de suite " a annoncé le gouverneur de la province, qui est aussi le chef de la cellule de crise. Il faut onze heures à un plongeur entraîné pour faire l'aller-retour jusqu'aux enfants: six heures aller, cinq heures retour grâce au courant, a-t-il ajouté.

Plusieurs équipes de spécialistes étrangers sont arrivés sur place pour aider les secouristes thaïlandais

Forte mobilisation

Cette histoire a engendré une forte mobilisation au niveau local mais aussi international depuis la première vidéo exposant les enfants dans la grotte, lancé le lundi 2 juillet. En effet, plusieurs équipes de spécialistes étrangers sont arrivés sur place pour aider les secouristes thaïlandais déjà mobilisés. Les jeunes footballeurs âgés de 11 à 16 ans et leur entraineur de 25 ans sont partis le 23 juin dernier à la découverte de la grotte de Tham Luang, située à la frontière entre la Birmanie et le Laos. Ils ont été bloqués sous terre avant d'être finalement retrouvés par des plongeurs britanniques neuf jours plus tard.