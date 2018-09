Position inconfortable pour la CSU

"Jamais la peur n'a été aussi grande au sein de la CSU de perdre son statut du parti du peuple", écrit le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung. Selon les derniers sondages, seuls 35 % des électeurs se disent satisfaits de la politique menée par la CSU.

Ce qui ressemble à un véritable désavoeu voire une catastrophe pour le parti allié de la CDU, commente la Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Les raisons de ce mécontentement sont multiples, selon le président d'honneur du parti, Edmund Stoiber, dont les propos ont été relayés par la FAZ. Il y a entre autres : le discours anti-immigration qui a fait monter le discours de l'extrême droite au sein de la CSU explique la FAZ.

La FAZ commente que ces derniers mois, la CSU a fait preuve d'un talent déroutant suscitant des voix très critiques en son sein et faisant monter la tension qui n’a jamais été aussi élevée que maintenant. Le journal estime que le temps est trop court pour dissiper les controverses estime pour sa part Süddeutsche Zeitung. Aujourd'hui, le parti d’extrême droite AfD est en effet crédité de 20 % dans les sondages écrit le quotidien bavarois.

La Süddeutsche Zeitunga repris le discours de Markus Söder, le chef de la CSU, qui a dit lors du congrès du parti, qui a eu lieu samedi souligne que : "La CSU fait face à une situation délicate, pas seulement pour le parti, mais pour la démocratie et pour l'Allemagne."

Aujourd’hui, le parti perd du terrain face à l’AfD. C'est pourquoi le rendez-vous du 14 octobre est pris très au sérieux.

Evacuation de la forêt de Hambach

Les journaux reviennent aussi sur l'évacuation des dizaines de militants écologistes qui s'étaient installés dans la forêt de Hambach, dans l'ouest de l'Allemagne pour y bloquer l’agrandissement d’une mine de charbon.

Dans le débat sur la sortie du charbon, note le journal Handelsblatt, le ministère fédéral de l'Economie demande d'abord de parler de nouveaux emplois dans les régions touchées. Il est demandé à la commission du charbon de fournir une "séquence claire", explique le journal qui cite un porte-parole du ministre fédéral de l’Economie.

Ce week-end, un concept du co-président de la Commission, Ronald Pofalla, a été proposé aux autres commissaires et aux Länder concernés. Selon le journal Der Spiegel, Pofalla a proposé un plan selon lequel, entre 2035 et 2038, les dernières centrales électriques au charbon devraient être fermées alors qu'environ 40% de l'électricité produite en Allemagne proviennent toujours du lignite.



Il reste à "mobiliser des investissements pour garantir le travail, les revenus et la richesse" dans le pays avant de discuter de la suppression progressive de la production d'électricité dans les centrales au charbon.