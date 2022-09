La reine est morte, vive le roi Charles III

Il aura été le "King in waiting", le "roi en attente", pendant 70 ans. Un record. Ce samedi (10.09), le prince de Galles, qui avait trois ans quand sa mère a accédé au trône, deviendra officiellement le roi Charles III, à l’âge de 73 ans.

Pendant ces décennies d’attente, sa relation aux Britanniques et à la Couronne aura été tumultueuse.

Il mettra des années à redorer son image après sa séparation avec Diana, la princesse des cœurs, qui décède un an après leur divorce en 1996 dans un accident de voiture à Paris. Une relation qui aura fait les choux gras de la presse à scandale pendant des années, avant que Charles ne se marie à celle qu’il aimait en secret, Camilia, et qui est désormais la reine consort.

Black spider memos

Aujourd’hui, c’est l’image d’un homme connu pour son autodérision, son goût des arts et de l’esthétique qui s’est imposée, tout comme celle d'un grand défenseur de l’environnement, dénonçant les cultures OGM, l’usage de pesticides dans l’agriculture, et s’investissant dans la conservation des forêts tropicales, comme au Kenya, en RDC et en Ouganda.

Son engagement l’a poussé à souvent aller à l’encontre de la longue tradition de neutralité politique suivie par la Couronne britannique.

Elizabeth II — Retour sur la vie d'une reine La reine est partie "Le chagrin est le prix à payer pour l'amour", a dit un jour la reine Elizabeth II. Aujourd'hui, le monde entier la pleure - la reine de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est décédée le 8 septembre après 70 ans de règne. La reine a vu la désintégration de l'Empire britannique, a rencontré 15 Premiers ministres et a traversé des périodes de turbulence dans sa famille.

Elizabeth II — Retour sur la vie d'une reine Reine à 25 ans George VI, roi du Royaume-Uni, meurt le 6 février 1952. Sa fille Elizabeth, âgée de 25 ans, est en voyage à ce moment-là et reçoit la nouvelle au Kenya. Elle n'a pas le temps de faire son deuil en silence - Elizabeth est désormais la reine. Elle est couronnée presqu'un an et demi plus tard, en juin 1953, dans l'abbaye de Westminster.

Elizabeth II — Retour sur la vie d'une reine La préparation à son futur rôle Elizabeth Alexandra Mary est née à Londres le 21 avril 1926, premier enfant du duc et de la duchesse d'York. Son père, George VI, monte sur le trône britannique en 1936, faisant de sa fille aînée l'héritière du trône. Au fil des ans, elle a été préparée à son futur rôle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Elizabeth prononce son premier discours diffusé par la BBC. Elle avait 14 ans à l'époque.

Elizabeth II — Retour sur la vie d'une reine Reine et mère En novembre 1947, Élizabeth épouse le prince Philippe de Grèce, de cinq ans son aîné et d'origine allemande. Charles naît l'année suivante, suivi deux ans plus tard par la première fille du couple, Anne. Au total, Elizabeth a eu quatre enfants : Andrew est né en 1960, et Edward en 1964.

Elizabeth II — Retour sur la vie d'une reine Reine de coeur pour les gens ? Lorsqu'elle fête son jubilé d'argent sur le trône en 1977, elle a déjà dépassé de neuf ans le mandat de son père. Elle était respectée et vénérée, populaire et appréciée. Mais elle n'était pas la "Reine de cœur", surnom donné plus tard à un autre membre de la famille royale.

Elizabeth II — Retour sur la vie d'une reine Des années difficiles Pour beaucoup de Britanniques, Lady Diana, épouse du prince Charles et belle-fille de la monarque, était la reine de cœur. Le mariage s'est effondré, l'héritier du trône et Lady Diana ont divorcé en 1995. Lorsque Lady Diana est décédée dans un accident de voiture deux ans plus tard, la réaction plutôt froide de la reine a provoqué de vives critiques dans l'opinion publique.

Elizabeth II — Retour sur la vie d'une reine Une vie sous les projecteurs La couronne peut être un fardeau car elle s'accompagne de grandes responsabilités et d'une vie sous le regard permanent du public. Problèmes familiaux, divorces, décès, scandales - Elizabeth s'en sort à sa manière. C'est ce que la plupart des Britanniques appréciaient chez elle.

Elizabeth II — Retour sur la vie d'une reine Monarque de plusieurs pays En tant que cheffe d'une monarchie constitutionnelle, Elizabeth avait une fonction symbolique. Elle était également la cheffe officielle du Commonwealth, composé de 52 États, dont le Canada, l'Afrique du Sud, l'Inde et l'Australie.

Elizabeth II — Retour sur la vie d'une reine De nombreuses décennies dans la dignité En 1952, Elizabeth a déclaré que son couronnement ne devait pas être un signe de pouvoir et de grandeur passée, mais plutôt une expression d'espoir pour les années qu'il lui serait permis de servir et de régner avec la grâce de Dieu. Des décennies plus tard, elle était la monarque ayant servi le plus longtemps dans le monde.

Elizabeth II — Retour sur la vie d'une reine Défenseuse de la foi Son titre complet était Elizabeth II, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de ses autres pays et territoires, chef du Commonwealth, défenseuse de la foi. Elle était également connue pour ses costumes jupe monochromes et ses chapeaux élaborés et assortis.

Elizabeth II — Retour sur la vie d'une reine Un profond chagrin En avril 2021, le mari de la reine Elizabeth, le prince Philip, décède deux mois avant son 100e anniversaire. Ils ont été mariés pendant 73 ans et ont traversé toutes sortes de crises, y compris des crises conjugales. Mais même la perte de son mari et de son compagnon n'a pas empêché la reine de faire son devoir et elle a continué à servir en tant que chef d'État.

Elizabeth II — Retour sur la vie d'une reine Adieu, ma Reine ! Le monde fait ses adieux à Elizabeth II, reine du Royaume-Uni depuis près de sept décennies, mère de quatre enfants, l'une des figures marquantes du XXe siècle ainsi que du siècle actuel. Le trône des souverains d'Angleterre sera désormais occupé par son fils, Charles, le duc de Cornouailles, prince de Galles.



Charles critique la politique environnementale sous Margareth Thatcher et n’hésite pas à directement écrire une lettre au ministre concerné. Ces lettres dans lesquelles Charles a régulièrement fait pression sur le gouvernement sont connues sous le nom de "black spider memos", et traitaient de sujets aussi variés que la sauvegarde de poissons en voie de disparition à la commande d'équipements militaires pour les troupes en Irak.

Ces mémos avaient finalement été révélés par le Guardian en 2015.

"I’m not that stupid"

Plus récemment encore, il qualifie en privé de “consternant” l’accord migratoire passé entre Londres et Kigali, qui vise à expulser les demandeurs d’asile arrivés illégalement au Royaume Uni vers le Rwanda.

Le Rwanda, qu’il a d’ailleurs visité en juin dernier, lors du sommet du Commonwealth. A l'occasion de cette visite, il a notamment exprimé sa "tristesse" pour le passé esclavagiste de la Grande-Bretagne.

Désormais roi, les sorties tranchées de Charles pourraient toutefois devenir bien plus rares. Lors d’une interview à la BBC, pour ses 70 ans, on lui avait demandé s’il allait continuer à “interférer” dans la vie politique une foi monarque. Il avait répondu : "I’m not that stupid" - "je ne suis quand même pas aussi stupide".