Pologne-Ukraine : un malentendu sur le point de se dissiper

"La Pologne réalise uniquement les livraisons de munitions et d'armements convenues antérieurement. Y compris celles résultant des contrats signés avec l'Ukraine", a déclaré Piotr Müller à l'agence polonaise de presse PAP.

Pour le porte-parole du gouvernement polonais, son pays "continue d'être une plaque tournante pour l'aide internationale" à l'Ukraine, soulignant que "dans les premiers mois de la guerre, la Pologne a fourni des chars, des véhicules blindés, des avions, des munitions, qui étaient cruciaux pour la défense de l'Ukraine et qui étaient nécessaires pour empêcher la Russie d'attaquer l'Ukraine et, en perspective, d'autres pays de l'UE - y compris la Pologne".

Des propos qui tempèrent ceux du Premier ministre Mateusz Morawiecki, qui avait déclaré, la veille, que la Pologne ne transférait "plus aucun armement à l'Ukraine" et se concentrait "principalement sur la modernisation et l'armement rapide de l'armée polonaise".

Le chef du gouvernement polonais n'a pas précisé si cette décision avait un lien avec le conflit sur les céréales ukrainiennes, dont Varsovie a interdit les importations pour protéger les intérêts de ses agriculteurs.

Les policiers polonais protègent des arrivages de céréales en provenance d'Ukraine Image : Attila Husejnow/SOPA/picture alliance

Des relations étroites malgré les vives tensions

Car depuis le début de la guerre en Ukraine, la Pologne fait face à un afflux de grains et devant l'effondrement des prix locaux, s'est retrouvée dans l'obligation d'annoncer un embargo sur les exportations céréalières de l'Ukraine.

En riposte à cet embargo, Kiev avait porté plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce contre la Pologne, mais aussi contre la Slovaquie et la Hongrie, qui ont elles aussi maintenu leurs restrictions, pourtant levées par Bruxelles.

Ce jeudi, Kiev et Varsovie ont joué l'apaisement à la faveur d'un entretien entre les ministres de l'Agriculture des deux pays.

Côté ukrainien, le ministère a assuré que des discussions avec la Pologne auront lieu "dans les prochains jours" et que les deux voisins gardaient "des relations étroites" malgré les vives tensions.

Côté polonais, le ministère s'est dit toujours "prêt à discuter", rappelant toutefois que l'intérêt de l'agriculteur polonais était "le plus important", et en appelant Kiev à retirer sa plainte auprès de l'OMC.