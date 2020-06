Plus de deux mille cas de viol chaque année au Nigeria

Le viol et l’assassinat récent de deux étudiantes a choqué le pays et mis en lumière l’importance du phénomène. Un phénomène que les autorités nigérianes sous-estiment pourtant. Officiellement, selon le Bureau nigérian des statistiques, le pays n’enregistre que 2.200 cas de viol chaque année pour une population de près de 200 millions d’habitants.

La faiblesse des chiffres s’explique par le fait que la grande majorité des viols ne font pas l’objet d’une plainte des victimes. Celles-ci redoutent d’être stigmatisées.

La honte de soi

Favour Sampson, 22ans, a été victime d’un viol en 2018. Elle raconte son drame. "J’ai survécu aux violences sexuelles et j’ai compris le sens d’être violée, mentalement et physiquement", confie-t-elle.

Poussant un soupir, la jeune femme avoue avoir été "abattue, j’ai pleuré, j’avais honte de moi-même, je me sentais morte comme si on avait enlevé une précieuse chose en moi, j’étais abasourdie et en attente d’être fixée de nouveau".

Les femmes peuvent compter sur le soutien de certains hommes dans la lutte contre le viol

Favour Sampson a eu de la chance car elle a bénéficié du soutien familial, en particulier celui de sa mère, ce qui est plutôt rare dans ce genre de cas :

"J’ai évoqué mon viol avec mes parents, je m’attendais aux réprimandes comme d’habitude, mais au contraire j’ai reçu de l’amour et le soutien de ma famille. Je veux dire le plus grand soutien qu’on ait jamais reçu, ça a été thérapeutique, c’était plus qu’un soutien familial dont j’ai bénéficié."

Lenteur des procédures judiciaires

Sa mère a ainsi joué un grand rôle afin qu’elle essaie de surmonter ce viol car elle lui a "rappelé qu’il fallait être au-dessus de la mêlée concernant la virginité, oublier ce qu'il s’était passé en bas mais en revanche être forte dans la tête. Elle m’a aidé à avoir confiance en moi-même".

Cependant, Favour Sampson dénonce l’attitude de la police nigériane lorsqu’elle est allée au commissariat pour porter plainte :

"Je suis allée à la police et ils m’ont dit, on doit t’examiner pour savoir si tu as réellement été violée, comme si je mentais, et mon viol n’a pas été validé. J’aurais aimé être soutenue et non être rejetée comme l’ont fait les policiers. Je me suis sentie mal, comme si le monde me tournait le dos. J’étais abattue."

Malgré l’attitude de la police nigériane et la lenteur des procédures judiciaires vis-à-vis du viol au Nigeria, Favour Sampson exhorte les victimes et les parents à toujours porter plainte pour mettre fin à l’épidémie de viol.

Pour l’heure, les enquêtes de la police se poursuivent dans les Etats d’Edo et d’Oyo, dans le sud-ouest du Nigeria, pour arrêter les auteurs des deux étudiantes violées et assassinées.