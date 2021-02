Plus d'accès aux contenus d'actualité sur Facebook en Australie

C’est un bras de fer qui est parti d’un constat : depuis leur apparition, les entreprises comme Google et Facebook sont très peu réglementées. Une situation qui leur permet de capter une part importante des revenus publicitaires, ce qui n’est pas sans conséquence sur les médias traditionnels qui doivent faire face à de grandes difficultés financières.

Google ou encore Facebook sont ainsi accusés par les autresmédias de tirer profit de leurs contenus sans partager les revenus qu'ils génèrent.

Pour régler le problème, le gouvernement australien souhaite donc que Google et Facebook rémunèrent les médias lorsqu’ils publient leurs productions. Pour cela, un projet de loi a déjà été adopté par la Chambre des représentants et le Sénat s'apprête à faire de même.

Facebook et Google ne souhaitent pas qu'on leur impose une somme à payer aux médias pour leurs contenus d'actualité

Bloquer pour protester

En représailles, Facebook a donc décidé, pour ne pas être contraint de payer, de bloquer tout simplement les contenus d'actualité.

Il n’est donc plus possible pour les éditeurs et les utilisateurs de partager des articles et vidéos d'information. Le hic, c’est que ce blocage a affecté également certaines pages officielles Facebook des services de secours comme celles servant à alerter la population en cas de feux de forêts, d'inondation ou d'épidémie.

Ceci alors qu'actuellement c'est la saison des feux de brousse en Australie occidentale et de fortes pluies provoquent des inondations dans l'est du pays.

Il faut noter que Facebook et Google se disent prêt à payer pour des articles et assurent le faire déjà avec certains médias mais ils refusent comme dans le cas de l’Australie qu’une somme leur soit imposée.