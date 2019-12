PL : Manchester City ne lâche rien

Manchester City n'a pas fait de détails face à Burnley, en ouverture de la 15ème journée de Premier League : les hommes de Pep Guardiola sont allés s'imposer 4-1, grâce notamment à un doublé de Gabriel Jesus (le remplaçant de Sergio Agüero) ainsi qu'un but de Riyad Mahrez. Suite à ce succès, les Citizens comptent désormais 32 points et reviennent à huit longueurs de Liverpool. Le leader qui affronte Everton ce soir dans le derby; ce sera à partir de 20h15 TU. Autre rencontre tendue ce soir : celle qui opposera Manchester United à Tottenham. José Mourinho retrouvera Old Trafford pour la première fois depuis son licenciement le 18 décembre 2018.

Riyad Mahrez a célébré sa dixième place au Ballon d'Or avec un but.

L'OM continue sur sa lancée

En Ligue 1, l'Olympique de Marseille s'est imposé 2-0 sur le terrain d'Angers. L'homme du match n'est autre que Dimitri Payet, auteur d'un but et d'une passe décisive. Grâce à ce succès, l'OM compte 31 points revient à deux longueurs du Paris Saint-Germain, qui a deux matchs en retard. Le PSG qui reçoit Nantes ce soir. Coup d'envoi de la rencontre prévu à 20h05 en temps universel. Ailleurs, on notera les cartons de Bordeaux (6-0 face à Nîmes) et de Brest (5-0 contre Strasbourg), sans oublier la victoire de Lille 1-0 sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais.

Les Angolaises entretiennent l'espoir

Hier au Japon, on jouait la suite des championnats du monde de handball féminin. Et force est de constater que les choses sont compliquées pour les représentants africains. S'il est vrai que l'Angola s'est imposée 33-24 face à la Slovénie, cette victoire est un peu l'arbre qui cache la forêt. En effet, ce succès est le premier d'une équipe africaine dans ces championnats du monde. De plus, les Angolaises n'ont que deux points pour le moment, et les chances de qualifications pour le tour suivant sont assez minces : les Serbes et les Néerlandaises en comptent quatre, tandis que les Norvégiennes, qui font partie des favorites, en ont déjà six.

La RDC éliminée

De leur côté, les Sénégalaises et les Congolaises ont souffert. Malgré six points de Doungou Camara, les Sénégalaises se sont inclinées 29-20 face aux Espagnoles. Il s'agit là de la troisième défaite en trois matchs pour le Sénégal, à qui il reste deux matchs pour espérer. Quant aux Congolaises, qui sont dans le groupe D, elles ont été largement battues par les Russes, 34-13. Christianne Mwasesa est la meilleure buteuse de son équipe avec cinq réalisations. La RDC est d'ores et déjà éliminée; il ne lui reste plus que les matchs de classement pour se refaire un peu la cerise.

Aujourd'hui, place aux rencontres de la quatrième journée : à 10h TU, le Sénégal défie la Hongrie. Demain, à partir de 6h du matin (toujours en temps universel), la RDC affrontera la Chine, tandis que l'Angola jouera la Norvège; ce sera à partir de 11h30 TU.