PL : Manchester City bat Chelsea et revient sur Arsenal

Grâce à un but de Riyad Mahrez, Manchester City s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Chelsea. Il s'agit du deuxième but de la saison pour l'international algérien, son neuvième en tant que remplaçant depuis son arrivée chez les Citizens en 2018. C'est simple : aucun joueur de Premier League n'a fait mieux que lui en sortie de banc depuis quatre saisons et demie.

Des Citizens toujours aussi ambitieux

Un succès qui permet aux Citizens de revenir à cinq points d'Arsenal. Le leader qui avait été accroché mardi dernier à domicile par Newcastle (score final 0-0). Pep Guardiola, l'entraîneur de City, s'est dit satisfait du comportement de ses joueurs, toujours aussi ambitieux malgré tous les titres remportés ces dernières années :

"J'ai dit à mes joueurs que nous devions continuer à montrer ce que nous savons faire. Certes, nous avons remporté quatre fois la Premier League en cinq ans. Du coup, tout le monde pense que nous devons être champions dès le mois de novembre, sauf que c'est impossible. Arsenal et Manchester United sont des équipes qui ont moins la pression que nous, parce qu'on attend de nous qu'on remporte le championnat dès le mois de septembre" a déclaré le technicien espagnol.

"C'est difficile de motiver les joueurs quand tu as gagné quatre fois le titre en cinq ans. C'est pourquoi je suis content que nous soyons toujours en embuscade. Nous aimerions être plus proches de la tête, mais vu comment Arsenal évolue ces derniers temps, les Gunners méritent d'être leaders."

Lors de la prochaine journée de championnat, qui aura lieu la semaine prochaine, City évoluera sur la pelouse de United dans un derby de Manchester qui promet d'être passionnant. De son côté, Arsenal jouera le derby du nord de Londres face à Tottenham.

Daley Blind s'engage en faveur du Bayern Munich

Âgé de 32 ans, l'international néerlandais avait résilié son contrat avec Manchester United en décembre dernier. Blind, qui a passé avec succès sa visite médicale , a déclaré avoir "hâte de jouer" pour le Bayern Munich, et espérer que son "expérience aidera le club". Il va maintenant rejoindre ses coéquipiers, qui sont en stage au Qatar.