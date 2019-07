"Peut-elle être à la hauteur ?", s’est demandée la Rheinische Post de Düsseldorf. Et au quotidien de répondre : bien sûr. Sexagénaire, elle est intelligente, éloquente, politiquement tempérée, polyglotte et expérimentée à l'international.

Mais ces seuls atouts ne suffisent pas, laisse entendre le journal de Düsseldorf qui revient sur les déboires de Von der Leyen au ministère de la Défense. Les problèmes d’équipements désastreux de la Bundeswehr, l’armée allemande, sont aujourd’hui à peine résolus.

Les accidents d'hélicoptères et les pannes d’avions sont pourtant une honte pour elle, rappelle le quotidien. Von der Leyen a montré ses limites et une commission conduit actuellement une enquête sur une affaire de consultants largement rémunérés.

Tout cela n’a-t-il pas vraiment compté lors de l’attribution du poste le plus important de l'Union européenne ?, s’interroge la Rheinische Post.

Un choix qui ne fait pas l'unanimité

Même au sein de la droite européenne et des libéraux, le choix d'Ursula Von der Leyen ne fait pas l’unanimité et certains sont même en colère.

Mais pour la Frankfurter Allgemeine Zeitung, "la colère de certains eurodéputés au sujet de la " politique des coulisses "ne peut surprendre personne.

Toutefois, avertit le quotidien de Francfort, si le Parlement européen rejette ces propositions, l'Union européenne sombrera dans une grave crise institutionnelle.

Un blocage est la dernière chose que l'UE puisse se permettre actuellement. Et il faut, selon la Faz, une commission capable d'agir, de négocier et pas seulement à cause du Brexit.

Les problèmes de l'Europe ne vont pas attendre que tout le monde soit parfaitement d’accord sur les détails de personnel, estime ainsi la Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Opération abeille

"Opération abeille", c’est le titre de la Süddeutsche Zeitung qui a repris les conclusions d’une enquête menée par un consortium de médias et de journalistes.

Si vous voyagez en Chine par voie terrestre, vous devez savoir ce qui vous attend : la police des frontières, à l’aide d’une application, soutire de votre téléphone portable de nombreuses informations privées.

Pour le quotidien de Munich, la Chine n’est pas le seul pays qui espionne les téléphones portables des citoyens, mais aussi de nombreuses autorités occidentales utilisent des logiciels semblables pour leurs enquêtes. Dans les pays occidentaux, l’utilisation de ces logiciels n’est ni contrôlée, ni incontestée, selon la Süddeutsche Zeitung.