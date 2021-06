La peur d'une flambée de cas de Covid-19 en marge de l'Euro 2020

Alors que l'Euro 2020 se poursuit, le nombre de spectateurs admis dans les stades fait polémique. Plusieurs dirigeants européens ont prévenu que des stades remplis, comme cela a été le cas à Budapest et Bucarest, pourraient relancer la pandémie de Covid-19, alors que le variant Delta plus contagieux est présent en Europe.

Le mythique stade Wembley de Londres accueillait cette après-midi 45.000 spectateurs pour suivre le match de huitième de finale de l'Euro 2020 entre l'Angleterre et l'Allemagne. 45.000 places occupées, c'est certes la moitié de la capacité du stade. Mais ce chiffre est bien plus élevé que celui des quelques 10.000 personnes autorisées à suivre le second match de la soirée entre la Suède et l'Ukraine, au Hampden Park de Glasgow.

Un invité indésirable dans les stades ?

Et que dire des 60.000 spectateurs accueillis durant plusieurs matchs à la Puskas Arena de Budapest, remplie au maximum ?

De nombreux dirigeants politiques européens expriment de sérieux doutes car la pandémie de coronavirus au Royaume-Uni s'est de nouveau aggravée durant les dernières semaines. 95% des nouveaux cas enregistrés sont liés à la forme Delta du virus, identifiée pour la première fois en Inde. Et le taux d'infection est quatre fois plus élevé que la moyenne en Europe.

La semaine dernière, les autorités finlandaises ont indiqué avoir recensé 300 nouveaux cas positifs parmi les spectateurs qui ont suivi à Saint Pétersbourg le match contre la Belgique lundi (21.06.2021).

Malgré cette tendance inquiétante, Londres pourrait accepter jusqu'à 60.000 voire 72.000 spectateurs à Wembley pour les quarts de finale et la finale de l'Euro 2020.

Décision "irresponsable"

Horst Seehofer, le ministre allemand de l'Intérieur, dont l'équipe nationale joue donc à Wembley devant 45.000 spectateurs, parle d'une décision "irresponsable".

Le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, a interpelé l'UEFA en estimant que dans ces conditions, les matchs ne devraient pas avoir lieu à Wembley. Mais celui-ci touche à un sujet sensible pour Londres qui fait tout pour conserver l'organisation sur le sol britannique, de ces phases de la compétition. Le Premier ministre britannique Boris Johnson indiquait pourtant que la santé passait avant tout. D'après certaines informations, l'UEFA a d'ailleurs brandi la menace de délocaliser les rencontres à Budapest ou à Bucarest.

La capitale roumaine n'a pas non plus imposé de limite dans son stade pour cet Euro. Ce lundi, pour le match France-Suisse, la National Arena de Bucarest était remplie à 100%, sans précaution particulière.