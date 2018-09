Peter Limbourg réélu directeur général de la DW

"Peter Limbourg, durant son premier mandat en tant que directeur, a fait des réformes et des changements décisifs de même que des innovations indispensables pour assurer l'avenir de la DW. La chaîne internationale allemande est désormais mieux lotie et a plus que jamais conquis une large part du monde médiatique international", a déclaré le prélat, Dr. Karl Jüsten, président du Conseil de radiodiffusion de la DW. Pour ce dernier, "le Conseil est heureux de continuer à accompagner Peter Limbourg dans son travail fructueux".

Continuer le travail

Après sa réélection à la tête de la DW, Peter Limbourg a remercié le Conseil de radiodiffusion pour "la grande confiance exprimée lors du vote".

"C’est une excellente base pour faire progresser la DW au niveau international dans les années à venir", a fait part le directeur général qui n’a pas oublié de remercier les employés de la DW pour leurs fructueuses coopérations au cours de son premier mandat. Peter Limbourg est à la tête de la chaîne internationale allemande depuis le 1er octobre 2013.

Qui est Peter Limbourg ?

Après son service militaire, Peter Limbourg a fait des études de droit à Bonn où il a passé en 1987 le premier examen d'Etat en droit. De 1988 à 1989 il a effectué son volontariat à l'agence de presse allemande DFA à Bonn et à Londres.

Après un passage comme reporter en RDA à Leipzig, il a travaillé à partir de 1990 comme correspondant à Bruxelles pour DFA et SAT.1. En 1996, il a pris la direction du bureau de ProSieben à Bonn. En 1999, il a été nommé co-rédacteur en chef de N24 et directeur politique de Pro.Sieben, puis aussi de SAT.1 en 2001.

Dans les années 2004-2005 et 2008-2009 Peter Limbourg a travaillé comme secrétaire général de POOL TV, une entreprise conjointe des stations privées de Berlin. Entre 2008 et 2010, il a assumé comme rédacteur en chef la responsabilité du programme de N24.

Avant de prendre les commandes de la DW, il a été le principal présentateur des informations de SAT.1 puis directeur de l'information de ProSiebenSat.1 TV Allemagne.