Peindre avec des cendres

Cikuruu et Cito Cirimwami sont jumeaux et artistes. Ils se sont donnés comme objectif de retracer, en peinture, l'histoire de la République démocratique du Congo. Leur spécialité : représenter des hommes politiques congolais à l'aide de cendres, de sable et de déchets.