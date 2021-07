Paul Biya à Genève, des manifestants s'organisent pour protester

Des Camerounais de la diaspora entendent à nouveau protester Place des Nations Unies. La manifestation est prévue pour ce samedi mais déjà la pression monte devant l'hôtel où loge le couple présidentiel.

Officiellement, les anti-Biya ont reçu des autorités genevoises la permission de dire leur mécontentement Place des Nations-Unies. C'est le lieu que choisissent bon nombres de mouvements sociaux-politiques de la planète pour manifester quand ils souhaitent se faire entendre.

Par contre, la police veut éviter les scènes de violence déjà survenues il y a exactement 2 ans, lors de la précédente visite du couple Biya.

Les manifestations contre la présence de Paul Biya à Genève en 2019 avaient tournées à l'affrontement avec les forces de l'ordre.

Une manifestation qui s'organise

Pas d'indication sur les effectifs déployés du côté d'Alexandre Brahier, porte-parole la police genevoise. " Nous, on est simplement là pour assurer la sécurité. Maintenir l'ordre public et faire en sorte que la manifestation se déroule dans les heures et les lieux prévus " explique t-il.

Dès mardi soir, six opposants qui manifestaient devant l'hôtel où séjourne le président Biya ont été interpellés. Par avion ou par voies terrestre, des groupes de manifestants rallient progressivement Genève et les organisateurs comme Brice Nitcheu imputent déjà la responsabilité des éventuels débordements au seul régime de Yaoundé . " Nous sommes dans un pays en guerre. Une guerre qui a été déclarée par Monsieur Biya. Nous avons nos frères anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest qui sont massacrés par ce régime-là. Les villages sont rasés. Nous avons près de 500 mille personnes qui ont été déplacées, 250 mille personnes réfugiées au Nigéria, 500 mille personnes qui vivent dans la brousse. À peu près 150 mille personnes qui sont en déplacement interne. Nous ne pouvons pas l'accepter. La personne qui porte la responsabilité de cette tragédie s'appelle Monsieur Biya. Et au moment où je vous parle, il est couché à l'hôtel Intercontinental sur les bords du lac Léman et nous venons à Genève pour porter un message clair " précise t-il.

Respecter la loi

Il faut manifester dans le respect des lois, c'est ce que demande le Conseiller Administratif du Grand Saconnex, Laurent Jimaja. "En tant qu'élu local, cela me préoccupe parce que une fois de plus, pour l'intégration des gens comme moi ici, le regard qui sera porté sera entaché de violences qui émailleront ces manifestations-là où on veut prendre d'assaut l'hôtel Intercontinental. On occupe la rue alors qu'on a été autorisé et que la manifestation devait être circonscrite dans un périmètre bien donné " explique Laurent Jimaja.

Samedi (17 juillet 2021), la circulation sera restreinte dans les environs de la Place des Nations de 9h30 à 18h et certains tronçons seront simplement fermés.